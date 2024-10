Euroliga? Pro nás srdcová záležitost, přiznává reprezentantka z Žabin

Hned dva zástupce má český basketbal v Eurolize. Kromě tradičních spolufavoritek z pražské haly Královka o úspěch zabojují také brněnské Žabiny. Může se jim podařit napodobit velkého rivala, který pravidelně sbírá medaile? „My jsme oproti USK menší klub, ale o to víc je to srdcová záležitost,“ porovnává Eliška Hamzová.

Je v týmu před startem Euroligy cítit velké očekávání a natěšení?

„Užívaly jsme si to tak první dva tři dny po postupu, ale pak nás čekalo brněnské derby, na které jsme se musely připravovat. Teď jsme měly sice volnější týden, kdy jsme hrály jen jeden zápas, ale myslím, že převládá zodpovědnost. Víme, že se první soupeř je tým, se kterým se můžeme rovnat. Je to pro nás šance a snažíme zodpovědně připravit. Natěšenost je samozřejmě taky, ale myslím, že hlavně cítíme příležitost.“

Brno hrálo Euroligu naposledy před devíti lety. Povedl se splnit dlouhodobý plán?

„Mluvilo se o tom už v minulé sezoně. Poté, co se změnil formát soutěže, se rozhodlo, že se do Euroligy půjde. Byl to cíl a tým k tomu dlouhodobě spěl. Jádro je pohromadě už třetí rok – s výjimkou, že odešla Natka Stoupalová. Postup do Euroligy je vyvrcholením jádra tohoto týmu.“

Pro vás jsou Žabiny doslova rodinnou záležitostí, v týmu máte už také mladší sestru Marii. Co vám na úspěch říkali doma?

„Všichni byli moc rádi – nejen rodiče, ale celé okolí Žabin. V posledních pár letech si i fanoušci začali nacházet cestu zpátky do haly a celé Brno basketem začíná znovu žít. Na zápasy chodí opravdu hodně lidí, prožívali to všichni.“

Prozradíte, jak reagoval váš otec, který se před časem vrátil do klubového vedení? Nečekala vás speciální odměna?

(směje se) „Tou byl pro všechny právě postup. Ale táta byl pochopitelně rád, pro něj to má ještě trochu jiný význam, jelikož stál i u té předchozí éry.“ (Jiří Hamza v roce 1993 založil klub společně s Janem Bobrovským)

Na úvod hostíte Olympiakos. Jak moc si věříte, že zvládnete doma otevírací duel?

„Je to tým, se kterým se můžeme rovnat. Není to soupeř, který by byl o mnoho zkušenější. Hrají to v pěti šesti hráčkách. Pokud budeme hrát rychle a agresivní obranu a moc jim toho nedovolíme, je to hratelné.“

Stanovily jste si před startem nějaký konkrétní cíl?

„Jednoznačně cítíme příležitost. Do Euroligy nejdeme s tím, že bychom byly úplný outsider. Vybojovaly jsme si to. Jsme rovnocenný tým se všemi třemi soupeři ve skupině. Zkusíme se poprat o co nejlepší výsledky a uvidíme, na co to bude stačit.“

V poslední době se na českých palubovkách výrazněji vrací rivalita s USK Praha, které hrají Euroligu pravidelně. Je to pro vás i motivace vyrovnat se tak silnému klubu?

„To si nemyslím. Pro nás to má význam i proto, že kromě Dudášové a Sklenářové Euroligu nikdo nehrál. Je to prestiž už jen díky tomu, že to je nejvyšší evropská soutěž. USK se asi dlouhodobě rovnat nemůžeme – jejich cizinky jsou top v Evropě. My jsme oproti nim menší klub, ale o to víc je to srdcová záležitost.“

Eliška Hamzová

Narozena: 1. října 2001 (23 let)

Pozice: rozehrávačka

Klub: BK Žabiny Brno

V kvalifikaci Euroligy

body: 14

doskoky: 4

asistence: 6