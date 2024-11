Bídná první půle v Haagu. Postupový mejdan se odkládá, basketbalisté padli

PŘÍMO Z HAAGU | Jeli si pro jistotu postupu na EuroBasket, místo toho čeští basketbalisté prožili v Haagu hořké nedělní odpoledne. Basketbal na nejvyšší evropské úrovni nepředváděli ani domácí Nizozemci, přesto to na český výběr stačilo. Teoretická šance Oranjes na postup tak žije. Češi mají nadále vše ve svých rukou a jsou v poměrně komfortní pozici. Prohru 70:77 na pobřeží Severního moře si však za rámeček nedají. „V kombinaci špatného začátku a střelecké marnosti to nešlo,“ hlesl po zápase kapitán českého výběru Vojtěch Hruban.

První poločas z českého pohledu se rovnal téměř katastrofě. Jen 27 vstřelených bodů budiž důkazem. Těžko říct, kde hledat příčinu. Možné podcenění připustil i kapitán české reprezentace Vojtěch Hruban. „Spíš si ale myslím, že jsme do toho šli v tom stejném levelu jako v Pardubicích, ale oni byli tentokrát daleko lepší. To nás trochu překvapilo. Měli jsme zareagovat líp. Než jsme našli nějaký rytmus, bylo to mínus patnáct,“ litoval. I přes tuto kalamitu šli lvi do kabin za nepříznivého stavu 27:37. Mohlo být přitom i hůř. Domácí v jeden okamžik vedli už o 17 bodů.

Balvín a spol. dovolili soupeři až příliš druhých šancí skórovat, Nizozemci byli důslední na útočném doskoku. „Řešili jsme ty situace špatně a moc jsme rotovali. Byli jsme všude o krok později. Pak už jste ve špatné pozici, kdy nižší hráč brání pivota. Balony byly hodně tvrdé a létalo to daleko. Bylo to náchylné k doskokům,“ řekl po utkání Hruban a doplnil, v čem byl ještě zakopaný pes. „Když zahodíte třináct šestek jako my, tak se zpátky blbě dostává.“

Kdo čekal po změně stran český uragán a rapidní zlepšení, musel být zklamán. Češi nadále přecházeli střelecké pozice, jako by se báli brát na sebe zodpovědnost a pramenily z toho chyby. Jakýsi rozjezd v útoku se dostavil až v závěrečné periodě. Prohra mrzí ještě více při pomyšlení, že Nizozemci vůbec nezahráli kdovíjak přesvědčivě. Naopak to byl i z jejich strany o poznání slabší výkon než v Pardubicích. Od prvních minut však bylo zjevné, že se žádná divoká přestřelka konat nebude. A tuto notu lépe akceptovali domácí basketbalisté.

Třeba Ondřej Balvín si připsal double double za 15 bodů a 13 doskoků. Tomáš Kyzlink se stal nejlepším střelcem zápasu s 19 body. Řeklo by se, že šlo o vydařené individuální výkony, ale utopily se v týmové nevýraznosti. „Upřímně toho prostoru moc nebylo. Oni udrželi celých čtyřicet minut vysokou intenzitu. Na vše bylo méně času. V takové chvíli musíte improvizovat a vyšlo to dobře. Hraju ale na týmový úspěch. Když se vyhrává, tak je jedno, kdo dává body,“ hovořil skleslý Kyzlink.

Češi se nedokázali rozjet, a i když v závěru mocně dotahovali, nestačilo to. Byť čas tlačil, nepřicházela střelba za tři. Proč se tak dělo, Hruban vysvětlil. „Bohužel jsme se k trojkám nedostali. Oni čekali, že budeme střílet za tři, tak jsme vzali, co bylo. Jednu trojku z rohu jsem přešlápl, to mě mrzí.“

Zaplněný Sportcampus Zuiderpark, kam se vejde přes tři a půl tisíce diváků, tak slavil první vítězství svých miláčků v kvalifikaci EuroBasketu 2025 a Oranjes vylepšili svou bilanci na jednu výhru a tři prohry. Češi se po neděli srovnali na dvě vítězství a dvě porážky.

I přes tento výsledek mají svěřenci španělského kouče Diega Ocampa postup na dosah. „Odnáším si několik poznatků. Špatný začátek a nedobrou kontrolu míče, kdy soupeř příliš skóroval z útočných doskoků. Postupně rostla naše frustrace. Jinak v bodech jsme na tom byli téměř stejně. Teď můžeme naříkat a stěžovat si, anebo se poučit. To poslední chceme udělat,“ má jasno Ocampo.

Kvalifikaci ukončí únorové reprezentační okno v příštím roce, ve kterém se Češi utkají ještě s Řeckem a Velkou Británií a postačí jim s největší pravděpodobností jedna výhra. Naopak Nizozemci by museli doufat v české zaváhání a zbylá dvě utkání proti stejným soupeřům opanovat. Jde jen o to, že už nyní mohlo být hotovo, ale oslavný český mejdan se ještě odkládá.

Kvalifikace ME basketbalistů 2025 - 4. kolo:

Skupina F:

Nizozemsko - Česko 77:70 (25:10, 37:27, 54:41)

Nejvíce bodů Nizozemska: Van der Vuurst de Vries a Kraag po 13, Edwards 12.

Sestava a body Česka: Hruban 17, Balvín 15, Sehnal 11, J. Bohačík 3, Peterka - Kyzlink 19, Kříž 5, Bálint, Kárník, Sýkora. Fauly: 26:26. Trestné hody: 24/23 - 35/23. Trojky: 6:7. Doskoky: 35:31.