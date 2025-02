Basketbalisté jsou na EURO. Po boji podlehli Řekům, ale pomohli Britové

Páteční výhra nad Řeckem mohla českým basketbalistům zajistit postup na ME bez ohledu na výsledek zápasu v Haagu, kde se představili Nizozemci proti Velké Británii. Vyrovnaný duel došel do prodloužení. V infarktové koncovce se radovali Řekové z výhry 93:89. Dobrá zpráva však přišla z Nizozemska, Britové tam vyhráli 73:69, což české družině stačí na postup na závěrečný turnaj.

Naposledy český basketbal slavil výhru nad Řeckem ve finále olympijské kvalifikace v roce 2021. Pamětníků na české straně bylo hned pět v čele s Tomášem Satoranským či Ondřejem Balvínem.

První čtvrtina se Čechům nepovedla. V té druhé naopak z Řeků lisovali panenský olej. Jako by si Satoranský a spol. uvědomili, že takhle to nepůjde. Agresivita, důraz, přesnost, rychlost. Nic ve druhé desetiminutovce nechybělo. „Úvod byl vlažný, ale pak jsme na ně našli recept. Kdybychom v závěru základní hrací doby udělali faul a poslali Toliopoulose na trestné hody, mohlo to vypadat jinak,“ litoval křídelník Tomáš Kyzlink po utkání, který v té době ještě neznal výsledek z Haagu.

Ondřej Balvín při pokusu o zisk míče padl za reklamní bannery na fotografa českého týmu. Enteria arenou to jen zahučelo. Pivot španělského Obradoira byl ale v pořádku a pokračoval. Ukázka sebeobětování v honbě za pátým ME v řadě. „Já už párkrát v kariéře takhle spadl, spíš jsem se hned ptal, jestli je v pohodě Venca,“ řešil Balvín více fotografovo zdraví.

Aréna byla v dobrém rozmaru. Dorazilo 6 117 diváků a atmosféře pomáhala i docela početná skupina řeckých fanoušků.

Po změně stran soupeř jednoznačně zlepšil defenzivu a oba týmy se přetahovaly o vedení. V posledních minutách si Řecko vypracovalo dokonce sedmibodový náskok, ale neudrželo jej, naopak Satoranský mohl vše zpečetit. Češi vedli o tři a hvězda Barcelony zahrávala dva trestné hody, jenže ani jednou neuspěla. Právě trestné hody Řekům pomohli, zahrávali jich celkem 31 oproti sedmnácti českým. „V takhle fyzickém a vyrovnaném zápase se počítá každá šestka. Dělali jsme i některé zbytečné ztráty. Tomášovi nelze nic vyčítat, já taky nějaké šestky nedal,“ hlesl Kyzlink.

Favorit utkání tak potřeboval úspěšnou trojkovou akci aspoň na prodloužení a ta přišla. Tenhle basketbalový mejdan se měl hrát přesčas. Tam už štěstěna přála Řekům, kteří zpečetili postup na závěrečný turnaj. Češi ale počkali zhruba hodinu po zápase a euforie mohla vypuknout taky. Na ME je poslala prohra Nizozemců s Brity. ME se koná od 27. srpna do 14. září.

Kvalifikace ME basketbalistů 2025 - 5. kolo:

Skupina F:

Česko - Řecko 89:93 po prodl. (13:27, 40:37, 54:60, 77:77)

Sestava a body Česka: Balvín 19, Peterka 14, Satoranský 12, Hruban 3, J. Bohačík 2 - Bálint 14, Sehnal 11, Kyzlink 10, Husták, Kovář po 2.

Nejvíce bodů Řecka: Toliopulos 26, Papapetru 23, Chougkaz 12.

Fauly: 25:21. Trestné hody: 17/12 - 31/26. Trojky: 13:13. Doskoky: 43:38.

Nizozemsko - Velká Británie 69:73.