Nymburk přejel Maďary, postup do čtvrtfinále LM je blízko. Američan slaví narození dvojčat

Do Prahy přijel k zápasu Ligy mistrů proti Nymburku maďarský mistr Szombathely. A rozjetí Středočeši byli hladoví, protože výhra by znamenala velké přiblížení čtvrtfinále play off. Na soupeři si Nymburk smlsnul jako na prvotřídní čabajce. Po výhře 96:68 slavil se zaplněnou Královkou. Možnost nepostoupit ještě je, ale rovná se sci-fi scénáři. Pro jednoho z hráčů domácích bylo vítězství bonusem posledních šťastných dní v osobním životě.

První direkt si Maďaři uštědřili sami. Nepřivezli totiž svého nejlepšího střelce. Reprezentant Zoltan Perl nebyl k dispozici kvůli nemoci. A to byla citelná ztráta, protože hlavní hvězda týmu střílí v tomto ročníku Champions League v průměru dvacet bodů na zápas.

V Maďarsku vyhrál Nymburk v lednu jasně 106:86, na Královce se ale mistr od Balatonu ještě zhoršil. Szombathely brzy prohrávalo dvouciferným rozdílem a nemělo páky na to se do zápasu vrátit. Nymburk svého soupeře trápil bleskovým přechodem do útoku, což je dávno pověstná zbraň Středočechů v aktuálním ročníku Ligy mistrů. Ještě větší doména Nymburka je však statistika doskoků, ve které je Tabelliniho družina nejlepší napříč soutěží. V utkání to potvrdila. Nymburk soupeře přejel v tomto ohledu 54:30.

Křídelník Nymburka JT Shumate navíc prožívá slastné dny. V úterý drtivá výhra a na dosah postup do čtvrtfinále play off na evropské scéně. O víkendu mu v Praze americká partnerka přivedla na svět dvojčata. Američan se tak stal dvojnásobným tatínkem dvou holek.

„Za ten poslední týden si to zaslouží. Rodili v sobotu a myslím, že je teď nejšťastnější člověk na světě. Asi by byl, i kdyby se prohrálo. Pořád je to jenom basketbal a taková událost se s tím nedá srovnat,“ popisoval kapitán Nymburka Martin Kříž a dodal, že by se měly změnit poměry u klubového pokladníka. „Ještě jsme to neřešili, ale myslím si, že by se za narození potomka mělo něco dát. Mohl by nás aspoň pozvat na nějakou zapíječku, i když teďka na to není úplně čas,“ vtipkoval Kříž.

Situace se má nyní tak, že Nymburk nemá ještě postup jistý, ale muselo by se naplnit hodně podmínek. Nanterre by muselo vyhrát oba zbývající zápasy, k tomu s Murcií velkým rozdílem a Murcia by příští týden v závěrečném klání naopak musela jasně přehrát Nymburk. Tři první týmy by se srovnaly na bilanci čtyř výher a dvou proher a Nymburk by ještě nemusel postoupit. Jde však jen o teoretickou záležitost, která by se rovnala hořké senzaci na úkor českého týmu.

V Murcii dojde na poslední zápas Nymburka v osmifinálové skupině L 26. března. Tam Nymburk může stvrdit očekávaný postup. Jako vítěz skupiny by měl snadnější los. Šel by totiž na tým, který v některé z dalších skupin skončil druhý. V případě rozhodujícího třetího utkání by měl taky výhodu domácího prostředí. Losování čtvrtfinálových dvojic je na programu v pátek 28. března.

Pokud by se Nymburk dostal i přes tuto metu, čekala by jej účast ve Final Four pro čtyři nejlepší týmy v květnu v Zaragoze. To by byl největší úspěch tuzemského klubového basketbalu za posledních 41 let.

Důležitý zápas si nenechali ujít ani fanoušci. Do Královky jich dorazilo 1973. „Potěšila mě návštěva. Bylo vidět, že lidi ten basket baví, kluci si zaslouží opravdu pochvalu. Krásně se na ně dívá, i když se vede o dvacet,“ ocenil generální manažer klubu Ladislav Sokolovský.

Basketbalová Liga mistrů - osmifinálová skupina L, 5. kolo:

ERA Nymburk - Falco-Vulcano Szombathely 96:68 (33:19, 55:34, 73:58)

Nejvíce bodů: Brown a Ceaser po 17, Bohačík 14 - Varadi 17, Bognar 13, Diggs 10. Fauly: 17:20. Trestné hody: 19/11 - 9/7. Trojky: 9:9. Doskoky: 54:30.