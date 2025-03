Nymburk zdrtil Francouze v Lize mistrů a vládne celé soutěži na doskoku

Když minulý týden Nymburk v Praze na Královce padl s Nanterre, zkomplikoval si vidinu postupu do čtvrtfinále basketbalové Champions League. Odveta na francouzské půdě? Nymburk potvrdil, že venku se mu na evropské scéně nadmíru daří. Svého soupeře si vychutnal. Po jasné výhře 100:77 je jasno. Když český mistr příští týden jakkoliv zdolá maďarský Szombathely, poslední celek tabulky, postoupí mezi osm nejlepších týmů soutěže.

V ideálním světě bylo v úterý potřeba v západní části metropolitní oblasti Paříže vyhrát o pět a více bodů. Tím by se Nymburk dostal do situace, že ve skupině bude před Nanterre díky lepší vzájemné bilanci. Nymburk totiž minulý týden v Praze padl s totožným protivníkem 86:90. Jenže tentokrát to byl úplně jiný příběh.

Na palubovku se v dresu hostí vrátil uzdravený Jaromír Bohačík. Ten souboje s Nanterre dobře zná, vždyť dva roky působil ve Štrasburku. Domácím chyběl hlavní tahoun mezi rozehrávači Ahmad Caver, který se zranil minulý týden v Praze. Naopak se ale v utkání objevil Benjamin Sene, který na Královce nehrál.

Český mistr začal skvěle a brzy vedl 9:0. Soupeř se ale zvedl a ve zbytku čtvrtiny už to byla vlastně vyrovnaná partie. Jenže Nymburk se celkově poučil. V defenzivě svěřenci Francesca Tabelliniho hráli velmi spolehlivě, agresivně a chytře. Nechávali soupeře střílet hlavně ze složitých pozic.

Nymburk využil svou přednost

Navíc se projevila hlavní nymburská zbraň. Hegemon české ligy je totiž nejlepším týmem Champions League ve statistikách doskoků. Zato v Nanterre jsou v této statistické kolonce nejhorší. Rozdíl mezi oběma týmy před úterním utkáním? Více než dvanáct doskoků v průměru na jeden zápas ve prospěch Nymburka.

Z tohoto mixu vznikl poločasový stav 48:31 pro Nymburk. Rozdíl byl právě v přesnosti střelby, kde byli Bohačík a spol. jednoznačně lepší ve všech ohledech. Nanterre se zároveň nedokázalo prosadit jako v Praze. A doskoky? Nakonec v nich český tým dominoval 40:24.

Kdo čekal, že ve druhém poločase na svého soka Nanterre vlétne, mýlil se. Nymburk si vypracoval náskok až 24 bodů. Domácí se neměli čeho chytit.

Při oddechových časech chodil po palubovce krokodýlí maskot francouzského celku a držel se utrápeně za hlavu. Jen dokresloval zmar Nanterre.

A ještě jeden aspekt tým kolem střelce Desiho Rodrigueze či dosud nenaplněného talentu Roka Prkačina srážel. Trestné hody. Možná si vzpomínáte, že se šestkami měl před týdnem na Královce problémy Nymburk. Jenže karta se obrátila. Na vlastní palubovce paběrkovalo Nanterre. Celkem jeho hráči proměnili jen patnáct z celkových 27 trestných hodů. A to si ještě reputaci v závěru, kdy už o nic nešlo, částečně vylepšili. I tato nemohoucnost zapříčinila, že se zápas měl jenom dohrávat.

A když náhodou měl italský kouč Tabellini pocit, že Nymburk ztrácí koncentraci, vzal si time out a své svěřence seřval, aby nedopustili žádné pochybnosti. To se povedlo. Nanterre se už nezmohlo na žádný zásadní odpor.

Nymburk jen potvrdil svou dominancí v tomto ročníku Ligy mistrů nejen na doskoku, ale taky v úspěšnosti na palubovkách soupeřů. Připsal si totiž šestou výhru venku v řadě. Symbolicky se stovkou na kontě vstřelených bodů.

Teď už je možné, že 18. března dojde na nymburské oslavy, pokud v Praze porazí Szombathely, které už ztratilo šanci rvát se o další fázi Ligy mistrů. Tou je čtvrtfinále. Nymburk by se do něj dostal podruhé v historii klubu.