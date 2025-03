Nymburk potvrdil postup a pozici černého koně Ligy mistrů. Potupil španělského vicemistra

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Zpečetit postup do play off Ligy mistrů ve Španělsku proti Murcii? To byla vzhledem k okolnostem formalita. Ve středu večer však šlo domácím o přežití a Nymburku o prvenství ve skupině. Středočeši si mohli dovolit padnout až o čtrnáct bodů, aby vyhráli svou grupu, a normu splnili vrchovatě díky vítězství 76:60. Postoupili tak mezi osm nejlepších celků soutěže potřetí v klubové historii. Navíc budou mít výhodu domácího prostředí v prvním a potenciálním třetím zápase. Naopak Murcia roli favorita nezvládla a v Lize mistrů končí.