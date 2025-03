Nymburku stačí k postupu výrazná prohra. Ve Španělsku narazí na Antetokounmpa

Situace je poměrně jasná. Aby Nymburk nepostoupil do čtvrtfinále Champions League, musel by ve středečním zápase s Murcií padnout o 60 a více bodů. Stanovil by tak smutný rekord. „To si ani nechci představovat. Nikdo tam nejede s počty v hlavě. Nepřijeli jsme do Španělska ten zápas odehrát, ale vyhrát,“ burcuje před šlágrem s posledním finalistou španělské ligy kapitán Nymburka Martin Kříž.

Zatímco v posledním kole osmifinálové skupiny Nymburk v Praze na Královce porazil maďarského mistra Szombathely, Murcia padla o pět bodů na palubovce francouzského Nanterre. Tím pádem stále ještě Středočeši nemají jistý postup do čtvrtfinále, ale nepostup by v tuto chvíli byl už trýznivou senzací.

Všechny trumfy v rukou drží svěřenci Franceska Tabelliniho. Aby se postup nekonal, museli by ve Španělsku padnout alespoň o 60 bodů. K tomu by musela být splněna i druhá podmínka, že Nanterre vyhraje v Maďarsku.

Právě teoretická porážka o 60 a více bodů by znamenala překonaný rekord v nejkrutější porážce v historii basketbalové Champions League. Dosavadní rekord však drží český tým. Opava v sezoně 2018/19 v Lize mistrů inkasovala nejednu výraznou porážku, ale debakl na Tenerife byl výjimečný. Prohra 38:97 je dodnes rekordem soutěže. Nymburk má pochopitelně úplně jiné ambice, než aby se ohlížel na to, jak moc může prohrát. Vždyť v Praze si s Murcií poradil výhrou o patnáct bodů.

Nymburk může vyhrát skupinu, byť padne o 14 bodů

A to je právě další důležitý aspekt utkání. Nymburk dokonce ovládne skupinu, pokud prohraje maximálně o čtrnáct bodů.

„Po mentální stránce není dobré počítat, o kolik můžeme prohrát. Samozřejmě to hraje v náš prospěch. V Murcii chceme potvrdit výkony, které předvádíme. Podáme stoprocentní výkon,“ ujišťuje Kříž a Ondřej Sehnal se přidává. „Když se začne počítat a člověk se spoléhá na nějaký bodový polštář, tak to většinou nekončí dobře,“ přitakává reprezentační rozehrávač.

Vítězové skupin mají značnou výhodu do čtvrtfinále, které se hraje na dva vítězné zápasy. Nymburk by jako král skupiny začínal play off doma. V případě rozhodujícího třetího zápasu by se znovu hrálo na české půdě. Navíc už je teď jasné, že by se český klub vyhnul silným celkům Málagy, Tenerife a AEK Atény. Pravděpodobně by na něj čekal schůdnější soupeř, který v některé z jiných osmifinálových skupin obsadil druhou příčku.

Murcia však taky prahne po prvním místě a chce odčinit jasnou porážku 70:85 z Prahy, kdy Nymburk podal skvělý výkon hlavně na obranné polovině. Tentokrát už se proti Křížovi a spol. může postavit i nejnovější akvizice z Panathinaikosu Kostas Antetokounmpo. Bratr slavného Giannise, který válí v NBA za Milwaukee Bucks, dorazil do Murcie v únoru a stále se rozkoukává.

„Když jsem na hřišti, neřeším, jak se kdo jmenuje. Snažím se to soupeři vždycky co nejvíc znepříjemnit. Jestli je to někdo z rodiny Giannise, není důležité. Musíme se soustředit na týmový výkon,“ dodal Kříž.

Pro Nymburk hraje statistika této sezony. Venku v tomto ročníku Ligy mistrů dokázal vyhrát už pětkrát v řadě včetně horké půdy Galatasaraye Istanbul. Murcia naopak po excelentní minulé sezoně, kdy dokráčela až do finále ACB ligy, teď nemá nejlepší období. Ve španělské lize je až na 10. místě s negativní domácí bilancí 5 výher a 7 proher.

