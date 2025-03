Češi znají soupeře na EuroBasketu: V Rize číhá Turek. Dojde i na odvetu s Jokičovým Srbskem

Na přelomu srpna a září dojde na kontinentální řežbu pod bezednými koši v mužském podání. Čeští basketbalisté se na závěrečný turnaj kvalifikovali popáté v řadě. Ve čtvrtek odpoledne se v Rize losovalo, na koho parta španělského kouče Diega Ocampa narazí a kde český tým bude hrát. Kromě Rigy připadaly v úvahu i další destinace. Tomáš Satoranský a spol. se nakonec vydají právě do lotyšské metropole, kde je čeká zapeklitá skupina s Tureckem či Srbskem.

EuroBasket 2025 hostí Lotyšsko, Polsko, Finsko a Kypr. Trend čtyř pořadatelských zemí pokračuje už od roku 2015. Pro Kypr se jedná o premiérovou účast na závěrečném turnaji. Bylo jasné, že se Češi vyhnou skupině v polských Katowicích, protože Poláci byli při losu podobně jako Češi ve třetím výkonnostním koši. Tam se ocitly i reprezentace Itálie a Černé Hory.

Polsko přitom získalo pořadatelství až dodatečně. Původně totiž měla být čtvrtou hostující zemí ME 2025 Ukrajina, ale kvůli ruské invazi se dodatečně FIBA rozhodla pro polského náhradníka.

Losu se zhostili dva bývalí vynikající hráči a vítězové ME Španěl Rudy Fernández a Řek Nikos Zisis. A právě Fernández poslal českou partu do těžké skupiny v Rize, kde kromě domácího Lotyšska číhají z horších výkonnostních košů Turecko, Estonsko a Portugalsko. Právě Turecko bylo asi nejtěžším možným soupeřem ze čtvrtého koše a Češi se mu nevyhnou. Vzhledem k tomu, že se bude hrát skupina v Rize, se dá očekávat velká divácká podpora estonských fanoušků.

V prvním koši se vybíralo z největších evropských velmocí. K mání byli úřadující šampioni ze Španělska, poslední mistři světa z Německa, finalisté LOH 2024 z Francie a konečně Slovinsko.

Z elity do skupiny A k českému týmu přistálo Srbsko. Dojde tak na reprízu z EuroBasketu 2022 v Praze, kdy Češi Srbům podlehli 68:81. Hlavním hrdinou utkání byla superhvězda Nikola Jokič a Srbové jistě poskládají silný tým jako hlavní favorit rižské grupy i tentokrát.

Pro české barvy začne šampionát 27. srpna, kdy se hned v důležitém zápase střetnou s Portugalskem. Právě toto utkání může velmi napovědět, jaké ambice Češi mohou mít s případným postupem ze skupiny. Do vyřazovací fáze postupují čtyři první celky z každé skupiny. Výhodou pro reprezentaci i fanoušky je skutečnost, že play off celého EuroBasketu se následně koná už pouze v Rize, takže by se Češi nemuseli v případě postupu stěhovat.

Los skupin EuroBasketu 2025:

Skupina A (Riga): Portugalsko, Estonsko, Lotyšsko, Turecko, Srbsko, ČESKO

Portugalsko, Estonsko, Lotyšsko, Turecko, Srbsko, ČESKO Skupina B (Tampere): Německo, Finsko, Velká Británie, Litva, Švédsko, Černá Hora

Německo, Finsko, Velká Británie, Litva, Švédsko, Černá Hora Skupina C (Limassol): Kypr, Itálie, Gruzie, Španělsko, Řecko, Bosna a Hercegovina

Kypr, Itálie, Gruzie, Španělsko, Řecko, Bosna a Hercegovina Skupina D (Katowice): Island, Francie, Slovinsko, Polsko, Belgie, Izrael

Program českého týmu ve skupině A: