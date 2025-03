Nymburk jde na Galatasaray v play off LM. Turci zbrojí, přichází nejlepší střelec italské ligy

S tureckým sokem se Středočeši potkali na podzim 2024. Oba duely Nymburk vyhrál. V Praze na Královce 80:70 a předtím v Turecku 87:75. Turci teď budou chtít odplatu se vším všudy. Hraje se na dva vítězné zápasy, přičemž Nymburk jako vítěz osmifinálové skupiny začíná v domácím prostředí, což je pro něj v Lize mistrů pražská Královka. Hrát by se mělo 8. nebo 9. dubna. Odveta následuje o týden později. Případný třetí duel znovu v Praze sehraje Nymburk 22. nebo 23. dubna.

„Podepsali nejlepšího střelce italské ligy. Vojta Hruban nám o něm může poreferovat. Byli spolu ve Scafati. Je vidět, že Galatasaray má ambice. Já ale věřím, že využijeme tu domácí výhodu,“ řekl Sokolovský.

Oním nejlepším střelcem právě probíhajícího ročníku italské ligy je Američan Rob Gray, který měl na kontě přes 21 bodů na zápas. Dříve nastupoval také za Monako či španělský tým Breogan. Třicetiletý rozehrávač tak může být důležitým faktorem tureckého celku.

„Turecká mentalita je taková, že si řeknou, stalo se. Dvakrát jsme s Nymburkem prohráli, víckrát se to nestane. Určitě na nás budou chtít vlétnout a rychle postoupit. Uvidíme, jestli to pro nás bude výhodou,“ prozradil Sokolovský.

Nymburk je ve čtvrtfinále Ligy mistrů potřetí v historii a bude se snažit o posunutí svých dosavadních hranic. Proti tureckým celkům se totiž týmu italského kouče Franceska Tabelliniho daří. Za posledních šest sezon vyhrál Nymburk 11 ze 17 zápasů v konfrontaci s tureckými týmy.

Hvězdami Galatasaraye jsou bývalý hráč NBA Tyrone Wallace, o rozehrávku se stará Will Cummings. Ten získal cenu MVP pro nejužitečnějšího hráče francouzské ligy 2022. Tahounem number one je však střelec James Palmer, který byl dokonce blízko angažmá v Los Angeles Clippers. Turecký prapor drží Sadik Kabaca.

„Čeká nás kvalitní soupeř s velmi dobrými hráči. Navíc poslední dobou přivedli tři nové hráče včetně nejlepšího střelce italské ligy, Roba Graye. Hodně se zlepšili a hrají teď dobrý basketbal. Já se ale nezajímám o to, kdo je favoritem. Věřím svým hráčům,“ prohlásil trenér Tabellini.

Pokud by se Nymburk dostal přes Galatasaray, znamenalo by to účast ve Final Four, které se uskuteční 9. až 11. května. Na Nymburk by čekal někdo z duelu Tenerife-Tortona.

Čtvrtfinálové dvojice Ligy mistrů:

NYMBURK – Galatasaray Istanbul

Tenerife – Tortona

AEK Atény – Nanterre

Málaga - Reggiana