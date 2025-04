Halu jim zničila raketa, během tréninku prchají do krytu. Přesto vítězí!

Zatímco se české děti o Velikonocích těšily z pomlázky, patnáctiletí kluci ukrajinského týmu Avangard Kyjev nastoupili do vlaku na dvacetihodinovou cestu do Prahy. Na tradičním turnaji Eastern Prague pak změřili síly se stejně starými soupeři a nakonec klání vyhráli. Pro ně to ale nebyl jen turnaj. Byla to cesta z války k naději. Jak vypadá jejich život v zemi, která je už tři roky válečnou zónou?