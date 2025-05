Brno přišlo o hvězdu: fakáč na diváky! Sedmý zápas neodehraje doma. Přednost má taneční soutěž

Byli krok od toho, aby v sérii s Děčínem zpečetili postup do finále, kde brněnský basketbal nebyl od roku 1996. Místo využitého mečbolu se ale usmažili v děčínském pekle a prohráli o sedmadvacet bodů (55:82). V ostré atmosféře se nechali vyprovokovat. Poté, co se dvěma rychlými přestupky v řadě vyfauloval Matěj Dáňa, přišlo extempore Dylana Frye. Američan rozhodl předchozí souboj trojkou v posledních sekundách. Tentokrát na sebe upozornil negativním způsobem. A již známý finalista z Nymburka si na soupeře pro boj o zlato musí počkat do čtvrtka.

27letý rodák z Floridy Dylan Frye platí za elitního střelce. Hrával v Litvě, Rumunsku nebo dokonce v Betisu Sevilla. Nyní ovšem neudržel nervy na uzdě. Za vztyčený prostředníček směřovaný pravděpodobně k publiku dostal technickou chybu a patrně fanouškům nevzkazoval, že jsou jedničky jako před lety Mirek Topolánek svým konkurentům v poslanecké sněmovně.

Jenže to nebylo od Američana všechno. Za řeči na střídačce inkasoval i diskvalifikační chybu: protože šlo už o druhou v sérii, má pro příští zápas automatickou stopku. A aby toho nebylo málo, při cestě do šaten za zády rozhodčích gestikuloval rukama na znamení šustících bankovek. Naznačoval, že jsou sudí zaplacení?

„Že nebude hrát příště, je obrovská komplikace, je to jeden z našich nejlepších střelců. Bude nám chybět. Jestli řekl něco rozhodčím… To jsem neviděl ani neslyšel. Vzhledem k tomu, že jsem nic neslyšel z jednoho metru, tak je zajímavé, že to bylo slyšet na druhé straně. A prostředníček? Rozhodčí se šli podívat a zjistili to asi na videu,“ posteskl si brněnský kouč Martin Vaněk.

„Zbytečná frustrace od něj, zvlášť v zápase, v němž jsme vedli o třicet,“ přidal svůj pohled děčínský lídr Tomáš Pomikálek. „Jestli příště bude Frye hrát, nebo nebude, mě nezajímá. Je to hlavně o nás. Víme, co chceme hrát, s kým a proč. Brno má obrovskou kvalitu, ale my do toho půjdeme na plné koule. Budeme čtyřicet minut dřít, s případným prodloužením klidně i déle. Čeká nás jedenáctý zápas s Brnem v sezoně, nevím, zda se tam dá objevit něco nového,“ zamyslel se trenér Severočechů Tomáš Grepl.

Ze své haly je vyhnala taneční soutěž

Pro Brno úterní debakl na severu Čech 55:82 ještě nebyl poslední ranou. Rozhodující čtvrteční duel na domácí palubovce totiž odehraje tak trochu v neutrálním prostředí. Starez arenu ve Vodově ulici totiž provozovatel na čtvrtek pronajal taneční soutěži, tudíž se bude hrát ve vedlejší menší hale, kde ale basketbalisté běžně nehrají, a tak do tamních košů nemají takzvaně „naházeno.“

„Tato situace nás netěší, ale bohužel ji nemůžeme nijak ovlivnit. V hlavní hale je od čtvrtka do neděle naplánována čtyřdenní akce, kvůli které dojde k její kompletní přestavbě. Od společnosti STAREZ jsme obdrželi informaci, že případný sedmý zápas nemůžeme odehrát v Hale 1. V klubu jsme se snažili najít řešení — zvažovali jsme posun zápasů č. 6 a 7 o den dříve a jednali jsme i s pořadateli akce ve Vodovce. Bohužel se nám nepodařilo dosáhnout cíle, kterým bylo odehrát největší zápas v historii klubu tam, kde by se to slušelo. Nejlepší možnou alternativou v dané situaci je odehrát utkání v malé hale. Není to ideální, ale je to jediné schůdné řešení,“ uvedl brněnský klub ve svém prohlášení.

Dosluhující budova s menší kapacitou sousedící s hlavní arenou zažije největší zápas od finále Euroligy 1999, kdy tam triumfovaly basketbalistky slovenského Ružomberoku.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů, semifinále play off - 6. zápas

Děčín - Brno 82:55 (18:12, 34:19, 60:36)

Nejvíce bodů: Pomikálek 16, Edwards 13, Ogundiran 11, Davidson a Kroutil po 9, Štěrba 8 - Bálint 12, Rychtecký 11, Kejval, Musil a Dáňa po 8.

Diváků: 1 200 (vyprodáno). Stav série: 3:3.