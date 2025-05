Euroligové šampionky USK mají nástupce Hejkové. Povede je Martin Bašta

Nástupce odcházející legendy Natálie Hejkové našly basketbalistky USK Praha uvnitř vlastního klubu. Do role hlavního kouče euroligových šampionek, který se pokusí navázat na práci a výsledky jednasedmdesátileté trenérky, byl povýšen dosavadní asistent Martin Bašta (32).

„Jsem nadšený. Je to pro mě velký krok a ohromně si vážím důvěry a šance, kterou mi klub dal. Uvědomuji si, že je to obrovská zodpovědnost navázat na mimořádné úspěchy celého klubu. Udělám vše, co bude v mých silách, abych pokračoval v práci paní trenérky Hejkové,“ uvedl na klubových stránkách Bašta, sám odchovanec mužského klubu USK Praha a bývalý ligový basketbalista, jenž působí v roli asistenta i u ženské reprezentace.

V trenérské branži se přes mladý věk pohybuje Bašta již dlouho. Začínal coby trenér mládeže a asistent na pražské Folimance u A-týmu mužů USK, loni odešel do stejné role k ženám. A po veleúspěšné sezoně dostal důvěru vedení klubu udělat další kariérní krok.

Bašta pochází ze známé basketbalové rodiny, jeho otec Roman hrával také českou nejvyšší soutěž a dodnes spolu nastupují v pražském Přeboru B v dresu týmu Sokol Kbely C.