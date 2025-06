Barcelona po bídě: kouč má zůstat a přijde gruzínská hvězda. Není jasné, co s Čechy

Čísla umí být neúprosná. V případě basketbalové Barcelony to platí dvojnásob. Tým kolem Tomáše Satoranského a zraněného Jana Veselého má za sebou jednu z nejhorších sezon v novodobé historii klubu. Po brzkém výpadku z play off španělské ligy se řeší, co dál. Vypadá to však, že kouč Joan Peňarroya se těší důvěře klubového vedení. „Jsem přesvědčen, že bude pokračovat. Byli jsme jen jeden koš od Final Four Euroligy,“ šokoval Juan Carlos Navarro, manažer klubu a hráčská ikona.

Barceloně skončila za posledních deset let pětkrát bez zisku jakékoliv trofeje. V tomto ohledu to pro Peňarroyu takový propadák není. Horší však byla předváděná hra, která mnohdy působila zmatečně a bez náboje. Bez Tomáše Satoranského navíc chyběl na palubovce dispečer a mozek operací.

Mnozí si říkali, že tohle nemůže Peňarroya ustát. Jenže kouč, který přišel na lavičku Blaugranas před rokem, možná místo uhájí, jak naznačil manažer Carlos Navarro: „Byla to po všech ohledech velmi těžká sezona. Pokrok, kterého však tým dosáhl od únorového Copa del Rey, je chvályhodný. Jsem přesvědčen, že Peňarroya bude pokračovat. Byli jsme jeden koš od Final Four Euroligy. Tým byl velmi vyčerpaný.“ Navarrova slova rozlítila mnohé příznivce, Peňarroyův konec si totiž povětšinou přejí.

Je fakt, že šestapadesátiletý rodák z Terrassy měl v mnoha důležitých okamžicích sezony zaplněnou marodku důležitými hráči včetně Nicoláse Laprovittoly či Veselého. To je ale jen chabá náplast na neuspokojivé výsledky.

Už se alespoň hovoří o posilách pro další ročník. Z Boloni přijde třiatřicetiletý gruzínský veterán Tornike Šengelia, který by si měl uzurpovat čas pod košem. Dle španělských médií měl v Katalánsku podepsat tříletý kontrakt. A v Itálii by měl Barca lovit dál, v hledáčku je americký rozehrávač Trenta Myles Cale. O odchodech zatím klub neinformoval, takže není ani jasné, jak to bude s českou dvojicí. Tým by však potřeboval do jisté míry okysličit a omladit. V této sezoně zasáhlo do hry deset třicátníků, jenže s příchodem Šengelii to tak nevypadá…