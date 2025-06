Silný příběh italského reprezentanta: Rakovinu překonal, teď mu diagnostikovali leukemii

Život není fér a vážná onemocnění se nevyhýbají ani špičkovým sportovcům. To je stará pravda. Přece jen jsou však osudy, které jsou hodně pohnuté. Své by mohl vyprávět italský basketbalový reprezentant Achille Polonara (33). V prosinci 2023 se vrátil k profesionálnímu basketbalu po léčbě rakoviny varlat. Nyní však čelí další životní zkoušce. Jeho klub Virtus Boloňa přišel se zprávou, že mu byla diagnostikována myeloidní leukemie.

Pracant, který se nikdy nevzdává s velkou špetkou basketbalového talentu. To je Achille Polonara. Kdyby tomu tak nebylo, těžko by v kariéře vyhrál španělskou, tureckou či litevskou ligu a navrch by nepřidal zisky dvou italských superpohárů či spoustu startů v národním týmu své země.

Právě nyní jeho celek z Boloni bojuje ve finále play off italské ligy o domácí ligový grál. Proti Brescii může v úterý dokonat titul. Pro Polonaru by byl první na domácí hroudě v kariéře.

Namísto toho, aby byl rodák z Ancony se svými kolegy na palubovce, ale přišla do jeho života další zlá zpráva. Původně to vypadalo, že jeho zdravotní problémy poslední doby budou mít jasného jmenovatele. Dokonce oficiálně vyšla ven zpráva, že Polonara onemocněl mononukleózou.

Poslední hodiny však odkryly horší skutečnost. Polonara čelí další formě rakoviny. Tentokrát se musí vypořádat s leukemií. Přitom už v minulosti porazil rakovinu varlat. V roce 2023 pomohl operační zákrok a v prosinci téhož roku si italský křídelník dal ten nejkrásnější dárek, vrátil se na hřiště.

I v právě probíhající sezoně nastřádal takřka sedmdesát utkání dohromady ve všech soutěžích. Naposledy se však ve hře objevil na šest minut ve druhém semifinále proti Milánu. Pak už chyběl. Dnes už basketbalový svět ví proč.

Polonara je nyní hospitalizován v nemocnici v Boloni, kam za ním v úterý přišel na návštěvu i prezident italského basketbalu Giovanni Petrucci, aby jej podpořil za celý italský basketbal.

Informace o Polonarovi pochopitelně dalece překročily otázku rivality mezi Boloňou a Brescií ve finále play off. Trenér soupeře z Brescie Giuseppe Poeta věnoval křídlu soupeře vřelý vzkaz během tiskové konference před třetím utkáním. „Chtěl bych se vyjádřit k informaci, která mě velmi zasáhla. Achille Polonara je mi velmi blízkým člověkem. Sdílel jsem s ním začátek jeho kariéry v Teramu. Je to velmi smutná zpráva. Mluvím ale o muži, který díky své vůli a odhodlání vždy dokázal překonat všechny limity, na které v životě narazil, a jsem si jistý, že díky tomu bude schopen tuto nemoc překonat,“ vyznal se v emotivním vzkazu Poeta.

Boloňa už dnes večer může právě pro Polonaru ukončit finále v nejkratší možné době. Pokud v Brescii vyhraje, dotáhne sérii k cíli v poměru 3:0 na zápasy. A jak už bylo řečeno, pro italského reprezentanta by to byl první domácí titul v kariéře.