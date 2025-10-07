Noví cizinci v akci. Nymburk na úvod LM zdemoloval sedm statečných z Baku
Není nováček jako nováček. Nymburk ostřílený Ligou mistrů přivítal v pražské hale Královka novice na poli Champions League Sabah Baku. Ázerbájdžánský celek přivezl silnou skvadru sedmi cizinců. Jenže elán jim vydržel jen první čtvrtinu. Nově poskládané americké jádro Nymburka se ukázalo v dobrém světle a důležitá výhra na úvod 93:65 zůstala v Česku.
První čtvrtina? Totálně vyrovnaný basketbal. Sabah pod taktovkou kouče litevské reprezentace a trojnásobného vítěze EuroCupu Rimase Kurtinaitise hrál s českým favoritem vyrovnanou partii. Čekalo se jen, kdy a jestli hostům dojdou síly. Točili se primárně v sedmi lidech, navíc rozehrávač James Eads si brzy udělal tři osobní chyby.
Už v průběhu druhé čtvrtiny si náročný styl, kterým se Sabah chtěl vyrovnat Nymburku, vybíral svou daň. Hostům se přestalo dařit a docházela šťáva. Rmoutili tak početný zástup ázerbájdžánských fanoušků v hledišti. Pravděpodobně se zmobilizovali krajané žijící v Praze, aby klub z Baku přišli podpořit. Dorazilo jich několik desítek i s národními vlajkami.
Z nymburských posil se skvěle ukázal nejlepší střelec utkání SirJabari Rice s 22 body a taky kapverdský pořízek Marcus Santos-Silva, který svou fyzickou hrou pod košem notně komplikoval život pivotům soupeře.
Za druhou a třetí čtvrtinu Baku dalo jen 24 bodů. Mohla za to hlavně chabá střelba za tři body, kterou měli hosté na dvaceti procentech. Domácí například proměnili všech patnáct trestných hodů Nymburk si i díky šňůře 15:0 zajistil bezpečné vedení, které postupně navyšoval až na konečných 28 bodů. Izraelský kouč Oren Amiel, který se vrátil na lavičku Nymburka po odchodu Franceska Tabelliniho, dál poctivě rotoval sestavou, což bylo proti zpravidla sedmi statečným Sabahu jasným jmenovatelem úspěchu Polabanů.
Poslední perioda už žádný thriller nepřinesla. Výrazná výhra je pro českého mistra zásadní. V konkurenci Baku, francouzského Chalonu/Saone a německé Alby Berlín totiž postoupí přímo do další fáze jen vítěz skupiny. Celky na druhém a třetím místě ještě budou muset projít dalšími kvalifikačními boji. První krok se tak Nymburku povedl. Další vítězný korálek mohou Amielovi svěřenci přidat už 14. října znovu na Královce proti Chalonu/Saone.
Basketbalová Liga mistrů - 1. kolo:
Skupina B:
ERA Nymburk - BC Sabah 93:65 (25:23, 45:34, 67:47)
Nejvíce bodů: Rice 22, Bohačík, Dreamer po 12 - Gravett 14, Jordan, Pansa po 13. Fauly: 19:16. Trestné hody: 15/15 - 27/18. Trojky: 10:5. Doskoky: 52:42.