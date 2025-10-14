Nymburk po dvojitém prodloužení padl. Kříž: Blbý ztráty. Nebudeme to svalovat na sudí
Druhé kolo základní skupiny basketbalové Ligy mistrů přivábilo do pražské Královky francouzský Chalon/Saone. Proti Nymburku mělo jít o souboj dvou celků, které vyznávají fyzicky náročnou hru založenou na rychlé rotaci míče i hráčů na palubovce. Byl to ale hlavně thriller do poslední sekundy, který rozhodovaly detaily. Nakonec se radovali hosté až po druhém prodloužení 95:97.
Že nepřijel do Česka žádný nazdárek, ukázaly úvodní duely sezony. Chalon dokázal ve francouzské lize zdolat posledního finalistu Euroligy z Monaka a v kvalifikaci Ligy mistrů si vyšlápl na španělskou Murcii.
Od úvodu měla parta izraelského kouče Orena Amiela mírnou převahu a vedla. A když se Chalon dotáhl, zase se domácí vzepřeli. Takhle to fungovalo jako přes kopírák celý první poločas.
Na začátku třetí čtvrtiny se hostům zranil rozehrávač Matheo Leray, ale kouč Eric Delord měl kam sáhnout. Jako by nešťastný Lerayův moment jeho tým nakopnul. Chalon stáhnul manko. Vždyť povolil Nymburku za zhruba sedm minut pouze čtyři body. Z nymburského pohledu to zachraňovaly trestné hody. Domácí mířili lépe, zatímco Chalon zahazoval šestky na dva zápasy dohromady, ale mušku vylepšil ve správný okamžik. V prodloužení, kdy naopak Nymburk trestné hody přestal proměňovat, role se tak otočily.
Francouzský celek se v závěru základní hrací doby dostal do vedení o dva body. Nymburk měl ještě pět sekund a SirJabari Rice srovnal na 79:79. S 24 body se stal nejlepším střelcem zápasu, ale ani to Nymburku nebylo nic platné.
„Kdybych řekl, že to nebolí, tak bych lhal. Na konci prvního prodloužení jsem tam měl střelu na vítězství. Chalon má solidní tým a myslím si, že je to jeden z favoritů,“ řekl kapitán Martin Kříž.
Mejdan na Královce nabídl dvě pětiminutová prodloužení. A možná rozhodlo i to, že se Jaromír Bohačík, František Rylich a Vojtěch Hruban vyfaulovali a v koncovce chyběli Amielovi do rotace. V posledních sekundách nakonec připsal pátý faul i sám Kříž.
„Hrálo to určitě roli, hlavně když se hrají dvě prodloužení. Měli jsme to ale stejně těžké jako soupeř. Spíš tam byly pasáže, kdy jsme udělali blbý ztráty, nebo jsme je nechali doskočit,“ hodnotil Kříž, který těžko skrýval zklamání jako celý nymburský tým. Kdyby basketbal povoloval remízy, tomuto duelu by slušela. Zároveň je ale pravdou, že se nymburští mnohdy ohrazovali proti výrokům sudích, což Kříž odmítl považovat za rozhodující moment. „Sporné okamžiky byly, ale jsme dostateční profesionálové, abychom prohru nesvalovali na rozhodčí,“ pravil kapitán.
Šanci zlepšit si na kolbišti Ligy mistrů náladu budou mít nymburští 28. října, kdy se představí na palubovce Alby Berlín.
Basketbalová Liga mistrů:
ERA Nymburk - Élan Chalon 95:97 po 2. prodl. (26:22, 48:42, 61:64, 79:79, 86:86)
Nejvíce bodů: Rice 24, Santos-Silva 15, Dreamer 13 - Cuthbertson 20, Hill 18, Darling 17.
Fauly: 34:28.
Trestné hody: 31/20 - 41/27.
Trojky: 9:10.
Doskoky: 49:56.
Skupina B:
|1.
|Chalon
|2
|2
|0
|178:171
|4
|2.
|Nymburk
|2
|1
|1
|188:162
|3
|3.
|Alba Berlín
|1
|0
|1
|76:81
|1
|4.
|Sabah
|1
|0
|1
|65:93
|1