Bitva Joshua vs. Parker je tu! Oba šampioni v ní ale neriskují totéž

Boxerský svět očekává bitvu Joshua vs. Parker. Velkou show už bylo tradičně oficiální vážení. • Reuters

Anthony Joshua a Joseph Parker se sobě podívali do očí pěkně zblízka • Reuters

Bitva v Cardiffu může začít! Neporažený proti neporaženému. Čtyři světové pásy ve hře. Duel Anthony Joshua vs. Joseph Parker je jednoznačně jednou z nejvýznamnějších událostí světového boxu tohoto roku. Britský hrdina buď rozšíří sbírku nepřetržitých knokautových výher na úctyhodných 21, anebo dojde k šokujícímu zvratu a na trůn krále usedne nepříliš známý šampion z Nového Zélandu. Sledujte ONLINE dnes od 22:00 ZDE>>>

Jeden může všechno ztratit, druhý hodně získat. Ač jsou Anthony Joshua i Joseph Parker oba světovými šampiony těžké váhy, neriskují totéž. Šestadvacetiletý Parker je držitelem pásu WBO. O dva roky starší Joshua však vlastní rovnou tři tituly: IBO, WBA a IBF. Populární Brit navíc sbírá v profi ringu jen výhry způsobem KO.

Novozélanďan také ještě nezažil porážku, ale z 24 výher bylo před limitem „pouze“ 18. A v čem se úspěch Joshuy a Parkera nedá vůbec srovnávat, je popularita. Zatímco dravec AJ je celosvětovou sportovní superstar, Parker je proti němu pozapomenutým šampionem. Jeho vítězství by tak znamenalo doslova šok pro mnoho fanoušků boxu.

„Joshua má mnoho slabin a ty chci v tomto zápase využít,“ vyhrožoval před duelem vyzyvatel. „Bude to vzrušující souboj. Oba jsme mladí šampioni, ve hře je mnoho mistrovských titulů. V ringu po něm půjdu tvrdě a skolím ho. Právě proto jsem tady,“ dodal rezolutně Parker v nedávném televizním rozhovoru tváří v tvář Joshuovi.

Ten se jen pousmál: „Ale to ti nedovolím. Nemyslím si, že máš v rukách dost síly, abys mou bradou nějak vážně otřásl a poslal mě z ringu,“ kontroval ve slovní bitce favorit. „Jsem zvědavý, jestli budeš mít dost výdrže a mentální síly, abys dokázal čelit všemu, s čím v Cardiffu vyrukuju.“

Nová sportovní ikona

O osmadvacetiletém Britovi už pochybuje málokdo. 20 zápasů, 20 výher, všechny před limitem. Joshua je zkrátka novým fenoménem boxu. Každého už zajímá jen to, jak dlouho zůstane tím nejlepším a jak dlouho bude své protivníky stínat tak razantně.

Pryč jsou doby, kdy pro jeho zápasy stačily obří hokejové haly pro zhruba dvacet tisíc diváků. Teď vyprodává několikanásobně větší fotbalové stadiony. Dnešní zápas se uskuteční v cardiffském Principality Stadium pro více než 74 tisíc diváků.

Na nezájem publika si tedy mladý vládce divize nemůže stěžovat. A dostává se mu i velikého respektu ze strany legendárních boxerů. Žezlo krále těžké váhy mu Vladimir Kličko předal s uznáním a přáním, ať vládne dlouho. Pochvalně se o něm vyjádřil i slavný americký ringový válečník Larry Holmes. Ten dokonce řekl, že by si nový král těžké váhy hladce poradil i s legendární „Bestií“ Mikem Tysonem.

„Joshua by ho vyřídil, o tom není pochyb,“ řekl rázně Holmes, kterého přitom právě Tyson porazil. „I kdyby bojoval s Tysonem v jeho nejlepším období, knokautoval by jej,“ nezapochyboval slavný boxer. Podpořit Joshuu přímo na místě přijel další slavný Američan, Sugar Ray Leonard. „Box potřebuje osobnosti, jako je Joshua,“ netajil sympatie Leonard.

VIDEO: Podívejte se na vážení před zápasem Joshua vs. Parker

Neznámý šampion

Zatímco hrdinu z Británie poznává celý svět, Joseph Parker je pro mnohé fanoušky sportu neznámým jménem. Mladý rohovník z Nového Zélandu, jenž v současnosti pobývá v americké Nevadě, si získává respekt odborníků velmi chytrým technickým způsobem boje. K boxování ho vedl tatínek už od tří let, kdy mu svými dlaněmi nahrazoval lapy. O jeho kariéře prý ale rozhodla maminka. „Vzala si mě stranou a řekla: Jediné místo, kde máš dovoleno bojovat, je v ringu. Je to sport, který má jasně daná pravidla,“ prozradil jednou Parker.

Ač byl zpočátku obtloustlým chlapcem, kterého víc než box bavil rybolov, postupem času se vybojoval v jednoho z nejlepších úderníků těžkotonážní divize. Maminka Sala ale začátkem roku projevila sympatické obavy z toho, že se její milovaný syn, který ji vždy políbí, než vstoupí mezi šestnáct provazů, utká právě s Joshuou.

„Vzadu v mysli mám stále Joshuův obrázek. Vím, že je to obrovský chlap. Mohutné paže, svalnaté ruce, o dost vyšší než je Joseph,“ prozradila upřímná Sala. „Nicméně namlouvám si, že je to jen další souboj. Ale jsem vlastně nervózní před každým zápasem, od doby kdy byl amatérem. Jsou to veliké emoce. Vlastně se divím, že jsem ještě naživu,“ dodala s úsměvem.

Nad fyzičkou protivníka se pozastavil i sám Parker. „Říkají mi král koláčků. A já Joshuu nazývám králem steroidů,“ opřel se do favoritu duelu. „Když je někdo tak veliký a svalnatý, něco není v pořádku.“ Mladý Novozélanďan je celkově vůči Joshuovi nebývale ostrý. Patřil přitom vždy mezi boxery s mírnější rétorikou. Možná chce jen využít vzniklé pozornosti a být co nejvíc slyšet.

Ještě když Joshua porazil Klička, mluvil mírněji: „Je skvělé vidět Joshuu poté, co zažil v ringu tak těžké chvíle. Vrátil se z něj silnější. Navíc udržel titul a dostal další dva,“ zněla Parkerova slova uznání. „Každopádně je ale mužem, kterého je možné porazit,“ dodal tehdy sebejistě.

Haka i bučení

Sázkové kanceláře mají o vítězi jasno. Jednoznačně favorizují osmadvacetiletého Brita. A na čí straně jsou fanoušci, bylo nejlépe znát při včerejším veřejném vážení v Cardiffu.

Před Parkerovým nástupem pódium rozduněla mocná haka v podání novozélandských domorodců. Tu ale v jednu chvíli přehlušil několikatisícový dav skandováním jména domácího šampiona. Nastupující bojovník, na kterého mnoho diváků i bučelo, se ale nenechal rozladit a rozdával úsměvy na všechny strany.

Když k váze přistupoval Joshua, bylo slyšet hlavně skandování jeho jména, čehož si užíval a mával publiku, které dorazilo hlavně kvůli němu. „Zlatý olympijský medailista. Neporažený světový šampion AJ, Anthony Joshua,“ ohlásil nástup současného vládce těžké váhy zvučným hlasem nejslavnější uvaděč boxerských zápasů Michael Buff er a přítomný dav aplaudoval.

A dnes večer se rozhodne, zda strmá kariéra britského superboxera bude pokračovat, nebo si svět bude zvykat na nového vladaře.

ANTHONY JOSHUA

(Velká Británie) JOSEPH PARKER

(Nový Zéland)

Celým jménem: Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua

Narozen: 15. října 1989 (28 let)

Místo narození: Watford (Velká Británie)

Výška/váha: 198 cm/110 kg

Rozpětí paží: 208 cm

Počet profesionálních zápasů: 20

Bilance: 20 - 0 - 0

Počet výher způsobem KO: 20

Výhry KO procentuálně: 100 %

Počet kol v profi ringu: 65 Celým jménem: Joseph Dennis Parker

Narozen: 19. ledna 1992 (26 let)

Místo narození: Jižní Auckland (Nový Zéland)

Výška/váha: 193 cm/107 kg

Rozpětí paží: 198 cm

Počet profesionálních zápasů: 24

Bilance: 24 - 0 - 0

Počet výher způsobem KO: 18

Výhry KO procentuálně: 75 %

Počet kol v profi ringu: 123

