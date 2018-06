Sport Fight: Souboj s Marpem? Jsem na tom dobře, hlásí Rytmus

O boxu

„Totálně mě naplňuje. Rozcvička, taktizování, čtení soupeře. Oči, uvolněnost, nátlaky… Prostě vše, co box nabízí. Baví mě chodit na tréninky. Čím je to těžší, tím se mi to víc líbí. Čím dostanu větší bombu, tím mě to víc baví. Chci v tom totiž být dobrý. Ani nedokážu popsat, jak skvěle se cítím po dobrém tréninku. Líbí se mi taky, že je stále co se učit. Stále se otvírají nějaké nové dveře. Strašně miluji sparingy a momentálně i kondiční tréninky.“

O slávě

„Když to člověk dělá dvacet let, je to pro něj stejné, jako když číšník přijde do práce a má tam plnou restauraci. Jako bych se tedy zeptal číšníka, jak to bere, že má plnou hospodu. Bere to přirozeně, protože v tom žije. Vím, že když jdu do obchodního domu, že lidé budou chtít fotku. Ale když chodím na místa, kde není moc lidí, tak se tomu vyhýbám. Je to podle nálady. Někdy prostě chci být sám, nebo se svými přáteli. Někdy i lidem řeknu, promiňte, ale dnes se nefotím.“

O motivaci

„Mojí motivací je probudit se a plnit si sny. To je pro mě podstata života. Probudím se pro něco. Abych prostě pořád naháněl štěstí. Když si totiž splním něco, co vím, že je těžké, tak mě to naplní. A to je to nejkrásnější, co může být.“

O zápase s Marpem

„Mám za sebou ostré sparingy. S lidmi, kteří mají tvrdé rány. A říkal jsem si, že jsem na tom dobře a je třeba to posunout, vyzkoušet si to. Je to výzva. A já mám rád v životě výzvy. Takže jsme se v lednu dohodli, že půjdu do zápasu a mám na to čas, abych se připravil na souboj 27. prosince.“

O penězích

„Čím víc peněz, tím větší svoboda. Můžu si kupovat čas, jsem sám sobě pánem. Nečekám na výplatu. Nežijeme v pralese. Nedávno jsem byl na Bali. A tam všichni jezdí na mopedu, mají tam svůj thajský box, pěknou přírodu… Nenahánějí se za nějakými splátkami. Ale Evropa je nastavená jinak. Vše je na karty, na splátky, o penězích. Je třeba řešit existenční otázku, kde budeme bydlet. Jeden má větší dům, další dva. Takhle jsme si to nastavili. Peníze jsou prostě nějaké body, které sbíráme, a za to kupujeme to, co nabízí tento systém.“

