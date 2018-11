Pikantní návrat! Slavný Mayweather se utká s japonským kickboxerem

Padesát zápasů, žádná porážka. Přestože Floyd Mayweather jasně říkal, že se k zápasům už nevrátí, zřejmě po něj nic nedělání není to pravé. Poté, co se vloni utkal s hvězdným irským MMA bojovníkem Conorem McGregorem, začal být o slavného boxera zájem i ve světě mimo boxerský ring. A Mayweather není proti. Slavná japonská MMA organizace Rizin toho využila a na konci letošního roku plánuje pikantní souboj!

Floyd Mayweather se utká s o polovinu mladším japonským kickboxerem Tenšinem Nasukawou, která stejně jako slavný boxer zatím nepoznal porážku. „Nebylo lehké to domluvit. Já jsem ale lidem říkal, že nic není nemožné a teď jsme tu. Chceme dát lidem v Tokiu to, co chtějí vidět: krev, pot a slzy,“ vzkázal na tiskové konferenci Mayweather.

Jeho soupeřem bude zatím neporažený Japonec Nakusawa, který má na svém kontě 27 vyhraných kickboxerských duelů a čtyři zápasy v MMA. „Když mi byl ten zápas nabídnut, tak jsem ho přijal okamžitě,“ neskrýval nadšení dvacetiletý kickboxer, který si na svého hvězdného soupeře věří. „Nikdo ho v minulosti neporazil a já bych chtěl být tím člověkem, který se zapíše do historie. Můj úder se do té historie zapsat může a já vám ho ukážu.“

Samotný zápas je zajímavý i z jiného soudku. Utkají se věkově velmi vzdálení bojovníci. Pro představu, když vyhrál Mayweather svůj první titul mistra světa, byly Nakusawovi jen dva měsíce. „Tenhle kluk je velmi, velmi speciální. Je silný, rychlý a silný. Já jsem starší. Zkušenosti jsou na mé straně, ale na jeho straně je mládí,“ povzbudil dvacetiletého sportovce jednačtyřicetiletý boxer.

A v jakém odvětví zápasit vlastně budou? Spekuluje se nejen o boxu, ale také o kickboxu a MMA. O tom se však ještě jednat bude, japonský zápasník se už vyjádřil, že mu na tom nesejde a pokud budou zakázány kopy, nebude s tím mít problém. Vzhledem k tomu, že Rizin občas pořádá „smíšené“ zápasy, je také možné, že bude každé kolo podle jiných pravidel. Ať to bude nakonec jakkoliv, Mayweather slibuje parádní podívanou: „Bude to skvělý zápas, který bude chtít každý vidět.“

Kromě samotných pravidel je otázkou i váhová kategorie, ve které se bude zápasit. Japonský bojovník je totiž o něco menší i lehčí a Mayweather by tak zřejmě musel něco shodit. „O tom budeme ještě jednat, rozhodne se to během několika příštích týdnů. Co se ale týče váhy, tak z toho strach nemám. Je to jenom o tom, jaké schopnosti ukážu proti schopnému bojovníkovi. Během své kariéry jsem bojoval s těžšími bojovníky a vždycky jsem byl tím menším. Je to všechno o dovednostech a ne o váze,“ má jasno Mayweather.

A Nakusawu rozhodně není radno podceňovat, své boxerské kvality ukázal už v osmnácti letech, kdy ranou na tělo soupeře zvládl knockoutovat. Jak si ale poradí s Mayweatherem a jeho precizním obraným stylem? Samotný jejich vzájemný duel se uskuteční 31.12. v japonské Saitamě na kartě MMA organizace Rizin.