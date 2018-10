Vegas bude opět velké! Chabib vs. Mayweather, řežba o džungli i miliardy

Chabibovu výzvu pro Maywethera pustil do světa Leonard Ellerbe, PR ředitel bývalého boxera. "Hele, koho jsem potkal na galavečeru v Rusku," napsal Ellerbe do svého nedělního instagramového statusu.

A video se okamžitě rozletělo do světa, aktuálně se vyšroubovalo na skoro milion zobrazení. Proč? Ellerbe na něm objímá usměvavého Chabiba, kterého zřejmě přesvědčil o tom, že by bylo záhodno vyzvat jeho klienta Mayweathera.

"Proč ne, pojďme to udělat! V džungli může být jen jeden král. Samozřejmě jsme jím nyní já, protože ty jsi nedokázal McGregora vyřídit, zatímco já jsem s ním udělal rychlý proces," má jasno Chabib, který irského bojovníka ukončil submisí ve čtvrtém z pěti vypsaných kol na galavečeru UFC 229 zkraje října.

Boxerská "bitva" Mayweathera s McGregorem už je staršího data. Dvacet tisíc diváků ve vyprodané hale v Las Vegas, mezi nimiž seděli Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez, Bruce Willis, či LeBron James, ji zřeli v srpnu 2017 a skončila technickým KO ve prospěch Mayweathera v 10. kole.

Boxerské představení nevalné, pompa, která duelu přecházela, obrovská...

"Je správný čas Floyde, pojďme zápasit, tvoje bilance 51-0 proti mé 27-0. Dva borci, co nikdy neprohráli," říká ještě ve Ellerbyho videu Chabib, který přitom ještě před pár dny hrozil UFC ukončením aktivní kariéry. Rozlítilo ho, že jeho krajanům Zubajru Tuchugovovi a Islamu Machačevovi šéf organizace Dana White zrušil domluvené zápasy.

"Jestli Zubajru vyrazíte, tak byste měli vědět, že o mě přijdete také. My v Rusku v tom nikdy nenecháme naše bratry samotné a já to pro svého bratra udělám. Pokud jste stále rozhodnuti ho vyhodit, nezapomeňte roztrhat i moji smlouvu, jinak to udělám sám. A poslední věc. Klidně si nechte moje peníze, které mi dlužíte. Máte s nimi dost starostí a já doufám, že se jimi neudusíte. My jsme hájili naši čest a to je pro nás nejdůležitější. Dotáhneme to až do konce," psal mimo jiné ve své výhružce Nurmagomedov.

Mayweather od zápasu s "Conorem" neboxoval, ale Chabibova nabídka zřejmě padla na úrodnou půdu. "CBS, Showtime a MGM Grand, připravte si šekové knížky. Uděláme Las Vegas zase velké," vzkázal televizním stanicím nejlépe vydělávající boxer historie.

Jisté zřejmě je, že pokud k zápasu dojde, mělo by se boxovat. V oktagonu by to měl Mayweather těžké...

A pár sumiček na závěr. Na lístcích na McGregora s Mayweatherem se údajně utržilo přes 80 milionů dolarů (1,760 mld. Kč) a celková cena z prodeje televizních práv se podle odhadů expertů vyšplhala na 475 milionů dolarů (10,5 mld. Kč). Kapsy si namastili i oba bojovníci, McGregor zbohatl zhruba o 100 milionů dolarů (2,2 mld. Kč), Mayweatherovi přitelko na účet nejméně 180 milionů dolarů (4 mld. Kč).

Teď je čas vyrýžovat něco pro Chabiba!