Veliká jména bojových sportů na jednom místě. Tak proběhl čtvrteční veřejný trénink hlavních aktérů, kteří budou součástí akce XFN 15, jež 27. prosince zaplní pražskou O2 arenu.

Lukáš Konečný, Karlos Vémola, Petr Ondruš, Patrik Kincl a mnoho dalších bojovníků předvedlo ve čtvrtek svou aktuální formu a pohlédlo do tváře soupeře. Nejočekávanějším duelem roku je ale jednoznačně ringová bitva rapperů Marpa a Rytmuse.

I ti si ve čtvrtek opět pohlédli do očí. A bylo přitom veselo. Sotva Otakar Petřina, alias Marpo, předstoupil před Patrika Vrbovského, několik fanoušků vykřiklo „Nesmíš mrkat!“ Připomněli tak situaci z tiskové konference XFN, kde se Rytmus rozesmál, když Marpo během pohledu z očí do očí mrkl. I tentokrát král slovenského rappu zažertoval a sehrál scénku, jako by ho český kolega a budoucí soupeř zmrazil pohledem.

„Nemám z toho žádný pocit. Pro mě je prostě boj bojem a na ten cirkus okolo tolik nejsem,“ komentoval veřejný trénink Marpo. „Ale baví mě třeba dělat videa o té cestě, protože pak jsou na to pěkný vzpomínky. Člověk si s odstupem času může zavzpomínat na to období, kterým právě procházel, co dělal,“ dodal Petřina, který se prý už souboje se slovenským kolegou nemůže dočkat. Stejně to vnímá i Rytmus, ač prý nezažívá nijak mimořádný pocit.

„Nějak si to ani neuvědomuji. Prostě další veliká událost. Vidím na to třeba plakát a vnímám to, jako bych měl před sebou další koncert,“ vysvětlil Vrbovský, jak v současnosti vnímá, že jej brzy čeká první boxerský zápas v životě. „Považuji tento rok za sportovní. Jednoznačně jsem se letos nejvíce sportovně vyhecoval i jsem si sáhl na hranice svých možností. Ale tak jsem to prostě chtěl, nikdo mě nenutil. Takže si to užívám,“ dodal nejslavnější slovenský rapper.

Na místě veřejného tréninku hvězd nadcházejícího turnaje XFN byl i Lukáš Konečný, nejúspěšnější český profesionální boxer, bývalý mistr světa, který se po čtyřleté pauze vrací jako zápasník mezi šestnáct provazů.

Ještě před několika týdny přiznával, že je možné, že si comeback rozmyslí, kdyby se necítil dobře během tréninků. To prý ale už nehrozí. „Není to úplná hitparáda, ale není to ani nejhorší, takže si věřím,“ prozrazuje Konečný. „Ale se*e mě to. Protože k tomu plnému tréninku musím dělat všechny ty ostatní věci okolo a je to prostě složité. Když už člověk tak trénuje, tak potřebuje jít dříve spát, později vstávat, a to se mi nedaří,“ dodává pobaveně.

Ondruš by chtěl bojovat už zítra

Galavečer XFN 15 však bude složen hlavně z MMA zápasů. Tím možná nejzajímavějším duelem v kleci bude souboj Petra Ondruše a Patrika Kincla. „Těším se na zápas maximálně. Jsem teď opravdu tak skvěle naladěný, že kdyby to bylo zítra, tak je to to nejlepší, co může být,“ popsal Ondruš své aktuální pocity.

„Načítám svého soupeře samozřejmě každý den. Hledám jeho slabá místa,“ prozradil Kincl krátce po tréninku Ondruše. „Teď toho tedy tolik nepředvedl. Myslel jsem, že mi nechá trochu víc nahlédnout. Každopádně ten obrázek ze střípků, které mám, si poskládám dokonale,“ dodal pobaveně zápasník z Hradce Králové.