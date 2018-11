XFN láme rekordy! Na akci Marpo vs. Rytmus se prodalo přes 12 tisíc lístků

Fanoušci bitev v kleci či ringu budou mít letos o jeden den delší vánoční svátky. Akce Marpo vs. Rytmus se totiž uskuteční 27. prosince a bude tím největším večerem bojových sportů na území České republiky v dosavadní historii. Mimořádnou je tato akce i pro místo konání, tedy pražskou O2 arenu.

„Podobné akce začínaly tak, že jim stačilo naše první patro a širší tribuny. Na akci Marpo vs. Rytmus bude podle mě vyprodáno,“ říká Robert Schaffer, ředitel O2 areny.

V prodeji je ještě okolo tří tisíc lístků, ale čím je akce blíže, tím se prodávají rychleji. Unikátní turnaj si nenechají ujít nejen tradiční fanoušci bojových sportů, ale akce má zjevně mimořádný přesah.

„Dvanáct tisíc vstupenek měsíc před akcí znamená, že jsme velmi blízko vyprodání celé O2 areny,“ říká Petr Kareš, promotér XFN. „V České republice budou tak jen dvě organizace, které na bojové sporty umí vyprodat O2 aranu. XFN a UFC,“ dodává s úsměvem Kareš.

Radost z úspěchu má i slavný Karlos Vémola. „Pro mě to budou Vánoce, protože půjde o veliký svátek veškerého zápasení, co kdy v Čechách byl. Bude to galavečer století, který tu ještě nikdy nebyl,“ má jasno Karlos Vémola. Právě český Terminátor má být jednou z hlavních person, které se na akci XFN 15 představí.

Nejprve proběhne několik mimořádných duelů v kleci. Za zmínku rozhodně stojí, že své kvality znovu předvedou bojovníci jako Ivan Buchinger, Ľudovít Klein nebo Machmud Muradov. Vyvrcholením MMA soubojů ale bude dlouho očekávaný střet Patrika Kincla s Petrem Ondrušem.

Až bude znám vítěz války o odvetu s Karlosem Vémolou, promění se oktagon XFN během několika minut v ring. První zápas mezi šestnácti provazy bude velikým návratem nejúspěšnějšího profesionálního boxera v české historii, Lukáše Konečného. Ten totiž před čtyřmi roky ukončil kariéru.

Vrcholem galavečera XFN 15 se ale stane boxerský zápas dvou rapperů Otakara Petřiny, známého pod přezdívkou Marpo, a Patrika Vrbovského, alias Rytmuse. Tento duel samozřejmě vábí i zvědavost diváků, kteří dorazí na akci bojových sportů možná vůbec poprvé v životě. Proto bude mít tato událost veliký vliv na příliv nových fanoušků boxu a MMA.

