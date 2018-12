Rytmus o přípravě na Marpa: Stranou šla i frajárka, sáhl jsem si na dno

Do ringu se v ostrém zápase postaví poprvé. V tom má jeho oponent bohatší zkušenosti, na straně Rytmuse však stojí zejména fakt, že od něj výhru většina lidí neočekává, a tak může jen překvapit. Soupeře si totiž nevybral vůbec snadného, o to tvrdší přípravu však absolvoval. „Teď už jenom dolaďujeme. To nejtěžší mám za sebou, teď už jsme to nastavili, abych se na každý trénink těšil a hlavně se nezranil,“ prozradil slovenský rapper.

Ten se do přípravy ponořil naplno. „Odpustil jsem si dovolenky, přepnul jsem do sportovního módu. Častokrát šla stranou i frajárka, musel jsem zrušit i nějaké věci pro rodinu," podotýká.

Připrava je podle Rytmusova hodně intenzivní. „Miluju výstupy z komfortní zóny, tak to mám. Za poslední roky jsem se letos nejvíc ke sportu vyhecoval. Sáhl jsem si na hranice svých možností. Párkrát už jsem byl v takovém stavu, že jsem myslel, že se pozvracím. Ale chtěl jsem to sám. Věděl jsem, do čeho jdu a nikdo mě nenutil,“ uvědomuje si.

Rytmus: Kvůli boxu musela jít stranou i přítelkyně 1080p 720p 360p REKLAMA

Zápas s Marpem je podle jeho slov sportovním vrcholem, přesto se samotným sportem končit nehodlá. A možná se do ringu ještě někdy vrátí… „Sportovat dál budu určitě, protože mě to naplňuje. Jen už teda ne dvoufázově, to mě bolelo celé tělo, i když o to právě šlo. Leda bych měl ještě někdy nějaký zápas,“ naznačil.

Jak již několikrát zmínil, vyzvat Marpa se rozhodl, protože má rád výzvy. „Za dva roky se může objevit něco jiného. Nemusí to být sport, ale nějaká jiná výzva. Miluju výzvy a miluju, když můžu vystoupit z té komfortní zóny a udělat něco, co udělat většina nechce,“ dodal.