Chládek: Boxeři z Asie? Skvělí, ale v Praze narazí na evropskou špičku | iSport.cz

Co pro vás znamená, že budete reprezentovat republiku na akci Evropa vs. Asie?

„Ohromně si toho vážím. Hlavně i z toho důvodu, že se můžu ukázat fanouškům, kteří mě moc naživo vidět nemůžou, protože zápasím hlavně v zahraničí. A zvlášť boxovat tady v Praze je pro mě veliká čest.“

Jste známý tím, že rád spojujete nástup do ringu s nějakou show. Bude tomu tak i v sobotu?

„Rozhodně něco připraveno mám, ale nechám to jako překvapení. Můžu ale slíbit, že bude velice pěkné.“

Jak vnímáte boxery z Asie, vidíte v nich silnou konkurenci?

„Víme, že Asiaté jsou skvělí boxeři po stránce technické i silové. Ale dnes je svět boxu hodně vyrovnaný. Dalo by se říci, že špička je všude. Myslím si ale, že Evropa nabídne silnou sestavu, bude to vyrovnané.“

Zjistil jste si už něco o svém korejském soupeři?

„Nic moc jsem o něm nezjišťoval. Snažím se maximálně koncentrovat na trénink. Nikdy jsem si moc o soupeři nenačítal, takže to neřeším. V zápase nechám rozhodně všechno a uvidíme.“

Takže jste si nikdy soupeře příliš neanalyzoval?

„Nějakým způsobem jo. Ale ne, že bych to nějak hrotil. Člověk mnohdy zjistí, že ten člověk boxuje úplně jinak než na videích. I to dost zkresluje. Člověk volí taktiku spíše podle toho, jestli je soupeř větší nebo menší a tak.“

Vladimir Kličko říkával, že je těžší zápasit s menšími boxery. Co si o tom myslíte?

„No, já osobně jsem většinou ten menší, protože na váhu 69 mám jen 171 centimetrů, což není moc. Většinou mám vyšší soupeře a nevím, jestli je to výhoda, či nevýhoda. Jak se to vezme. Já už jsem na vyšší soupeře opravdu zvyklý.“

Mimochodem před půl rokem jste se stal otcem. Změnilo vás to nějak jako boxera?

„Maximálně mě to motivovalo k tomu, být ještě lepší. To je asi jediné. A samozřejmě se asi jedná o to, aby člověk rodinu dokázal zabezpečit. Ale třeba, že bych se teď bál víc o zdraví, to rozhodně ne.“

Dokážete už teď říci, že byste chtěl, aby šel syn jednou ve vašich šlépějích?

„To vůbec ještě neřeším. Ať si život vybere podle své cesty. Kdyby v mé kariéře našel motivaci, určitě mu budu rád pomáhat. Ale i kdyby dělal jiný sport, tak ho budu podporovat. Hlavně aby něco dělal a nebyl z něho nějaký lajdák.“