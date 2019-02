Evropští boxeři v Praze remizovali s Asií, vyhrál i Chládek | iSport.cz

Očekávanou výhru si v závěrečném zápase večera připsal hvězdný Francouz Sofiane Oumiha, který je ve váze do 60 kg úřadujícím mistrem světa a stříbrným medailistou z posledních olympijských her v Riu de Janeiro. Vítěz Asijských her Cendbátar Erdenebat z Mongolska mu ale srdnatě vzdoroval a nakonec prohrál 1:4 na body.

"Nad nabídkou boxovat v Čechách jsem neváhal. Těšil jsem se, že si budu moct letos poprvé zaboxovat. Tohle byla ideální příležitost," řekl Oumiha, který se v minulosti představil i na Velké ceně Ústí nad Labem. Zatímco tehdy do Česka přijel jako neznámý boxer, nyní už je jednou z největších hvězd amatérského ringu.

Velmi dobrý výkon v hotelu Hilton předvedl i Hovhannes Baškov z Arménie, který v kategorii do 64 kg porazil jednoznačně mongolského soupeře Čincoriga Bátarsucha.

Velký aplaus si užil Chládek, který v kategorii do 69 kg porazil 3:2 na body Korejce Lim Hjun-čchola. "Byl to těžký boj. Myslím si, že jsme oba šli do zápasu s tím, že budeme pomaličku stupňovat tempo, a myslím si, že oběma se nám ho podařilo udržet skvělé. Bylo to asi spíš o čistých úderech, které jsem dával spíš já," řekl Chládek ČTK.

Jeho krajané již tolik štěstí neměli. Havel, který se jako jediný Čech zúčastnil minulé akce Evropa - Kuba, prohrál v kategorii do 91 kg před limitem s Jordáncem Husajnem Íšajšem. Bartl (do 75 kg) také nedoboxoval duel s Filipíncem Eumirem Felixem Marcialem do konce. Laštovková (do 51 kg) prohrála s Japonkou Sanou Kawanovou 0:5 na body.

Před hlavním programem se představili i další čeští boxeři. Ženská domácí jednička Martina Schmoranzová porazila krajanku Lindu Dostálkovou (do 69 kg), výhry nad zahraničnímu soupeři si připsali Adam Kolařík (nad 91 kg) a Martin Prázdný (do 75 kg).

Dnešní exhibice navázala na akci z listopadu 2017, kdy se v české metropoli utkali přední evropští amatérští boxeři s reprezentanty Kuby. Pořadatelé už plánují další akci na příští rok. Výběr Evropy by se měl tentokrát utkat se zástupci Ameriky, hlavně USA.

"Doufám, že se nám to podaří. Chtěli bychom pozvednout amatérský box u nás, proto podobné večery děláme. Momentálně si myslíme, že prostory v Hilotnu jsou ideální. Když se nám bude dařit, můžeme se posouvat do větších hal," řekl ČTK jeden z pořadatelů Ladislav Kutil.

Aktivita organizátorů dělá radost i Chládkovi, který o zápas s výběrem Kuby přišel kvůli zranění. "Je to úžasné. Hlavně pro lidi je to super. Letos jsem si to vynahradil. Na druhou stranu minule v Lucerně byla ale atmosféra trošku jiná. Tam bylo narváno, do Hiltonu tolik lidí nepřišlo," řekl Chládek.