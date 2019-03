Talent ringu Sivák: Bojovníci MMA nejsou tak dobří, jako se říká | iSport.cz

Kdo zná české bojové sporty, ví, že právě Václav Sivák má dobře našlápnutou kariéru. Patří mezi nejrychlejší a nejtvrdší ringové bojovníky. Na akci K-1 Legends mu bude soupeřem Mochamed Machaev z Rakouska, který je známý hlavně jako doposud neporažený bijec MMA. Mladík z Ostravy mu ale mezi šestnácti provazy slibuje rychlou prohru. Navíc slibuje, že do budoucna určitě vyzkouší i bitvy v kleci.

Jak hodnotíte svého nadcházejícího soupeře?

„Mochamed Machaev mě sám vyzval, že si na mě prý věří. Nevím, co mám přesně očekávat. V MMA on má nějaké kvality, ale na K-1 myslím není tak zvyklý. Sice má bilanci 6:0, ale ještě nepotkal soupeře, jako jsem já.“

Skončí podle vás zápas na body, nebo před limitem?

„V druhém kole.“ (usmívá se)

Mimochodem v minulosti už jste prohru zažil. Co by pro vás znamenalo, kdybyste prohrál?

„Kdybych prohrál tak, že bych na sto procent věděl, že byl soupeř lepší, tak v tom nevidím problém. Prohra není nic špatného. Ale kdybych do toho nedal všechno a po zápase bych měl pocit, že jsem mohl být lepší, tak to by mě štvalo. Kdyby byl soupeř lepší, tak je prostě lepší a já musím víc trénovat.“

S ohledem na to, že Machaev je hlavně MMA zápasníkem, vás neláká taky zkusit zápasy v kleci?

„Časem jo. Chce se to dobře naučit zem a být českou jedničkou i v MMA, nejenom v K-1 a thajském boxu.“

A když teď vidíte popularitu zápasů v kleci, nemrzí vás, že jste se původně vydal jinou cestou?

„Ani ne, nemrzí. Pokud budu v tomhle dobrý, tak taky budu populární. Každý sport má něco do sebe. Pokud budu porážet i dobré zápasníky ve světě, tak se o mě snad taky bude psát.“

No, je pravdou, že se postupně stáváte známou tváří. Vystupujete přeci i ve videoklipech.

„Ano, jsem v klipu k písni Amen Moniky Bagárové a Jana Bendiga. A taky jsem se objevil v klipu Sergeie Barracudy, který má písničku o Ostravě, tak mě tam dal.“

Bavilo vás natáčení?

„Jo, být před kamerou mě docela baví.“

A jak jste se k tomu dostal?

„V případě klipu Moniky a Jana si mě vybral jejich manažer. Řekl mi, že mě viděl na Instagramu a Facebooku, dokonce mě viděl na nádraží. (rozesměje se) Prý zrovna hledali někoho, kdo bude působit jako zlej. Protože jsem hrál roli, že Janovi Moniku přebírám. A prý jsem měl na to správný výraz.“

Když jsme u toho zlého výrazu. Teď je celkem u zápasníků populární drsné vystupování a nevraživost vůči soupeři. Jak to vnímáte? Je vám to cizí, nebo se tomu naopak nebráníte?

„No, myslím, že v případě MMA scény je to často tak, že si bojovníci hrají na to, co nejsou. A myslím, že nejsou ani tak dobří, jak se o nich píše. Myslím si, že v K-1 a thajském boxu jsou lepší zápasníci, než v MMA, akorát nejsou tak vidět v médiích a netočí se o nich pořady. To promo prostě není takové.“

Není to prostě tím, že se MMA divákům víc líbí?

„No, myslím, že spíš o našem sportu pořádně neví, není jim tak často ukazovaný.“

Vy sám se ale docela stáváte hrdinou pro víc a víc fanoušků. Jaké to je?

„Je to samozřejmě super! V Ostravě jsem se stal vzorem pro některé děti a jsem za to rozhodně rád. I proto svůj sport dělám. Je to samozřejmě i zodpovědnost. Snažím se proto být nejlepším provedením sebe sama.“

VIDEO: Podívejte se na zápas Václava Siváka na akci Česko vs. Čína