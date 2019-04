Pěstmi proti týrání a násilí. Špičkové boxerky mají svůj ryze ženský galavečer | iSport.cz

Jedinečný galavečer boxu, na kterém se představí jen ženy, láká na špičkové boxerky nejen z Česka, ale i ze Srbska a Itálie. V hlavním zápase večera se utká Petra Laštovková s mistryní Srbska Jovankou Radulovičovou. „Věřím, že jsem udělala maximum a zápas dopadne dobře. V přípravě se sice objevily nějaké problémy, ale to k boxu patří,“ prozradila v rozhovoru pro profiboxing.cz česká boxerka. Obě se střetnou v zápase do 51 kilogramů.

Sama Laštovková se na galavečer těší a líbí se jí také fakt, že v něm zápasí samé ženy. „Podobná událost, kde je k vidění tolik zápasů žen, u nás ještě nebyla a zase jen tak nebude. Pokud tedy nepočítám loňskou akci na stejném místě,“ řekla.

Před nimi se v kategorii do 48 kilogramů představí i Jana Prokešová. I ta se střetne se Srbkou, tou bude Sandra Maranová. Kromě dospělých boxerek je na programu také zápas kadetek a školní mládeže. Třetí česko-srbský souboj obstarají ve váze do 81 kilogramů další reprezentantky Vendula Kučerová a Alexej Stefanovičová.

Promotérem akce je známý trenér Daniel Táborský, který bude mít na galavečeru hned tři své svěřenkyně. „Loni se akce vydařila, měl jsem na ní dobré ohlasy a byl o ní zájem znovu. Vlastně už večer po první akci jsem měl jasno, že to musím zopakovat. Není to úplně legrace a stojí mě to hodně času a úsilí, ale baví mě to!“ svěřil se.

Táborský rovněž prozradil, že se diváci v ringu dočkají ještě jedné malé nezvyklosti. „Show to bude prvotřídní. Dívky se mohou těšit na ring boys!“ prozradil.

Galavečer se uskuteční v pátek od 18 hodin v divadle Švehlovka. Vzhledem k místu konání se tak očekává i slušné oblečení. „Dress code vyloženě nemám, ale je to divadlo a galavečer. Takže pokud někdo kromě trenérů dorazí v teplacích, budu ho muset poslat převléct,“ prozradil hlavní organizátor.