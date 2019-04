Konečný přichystal extra turnaj: Duel českých obrů i obhajoba titulu WBC | iSport.cz

Turnaj, jenž bude přehlídkou nebývale zajímavých boxerských duelů. Přesně to nabídne akce Boxing live v sobotu ve sportovní hale Sluneta v Ústí nad Labem. Diváci uvidí jedenáct bitev mezi provazy, ve třech z nich půjde dokonce o titulové pásy. Ten nejcennější světový WBC bude obhajovat Fabiána Bytyqi, kterou vyzve ostrá bojovnice Maria Soledad Vargas z Mexika.

„Z výběru soupeřky jsem nadšená,“ pochvaluje si Bytyqi. „Vždycky jsem si přála, postavit se někomu z Mexika či Ameriky a očekávám pořádnou bitvu. Bude zřejmě pohyblivější a vyrazí s tvrdou kombinací, kterou si budu muset pohlídat.“

Česká hrdinka ringu ale přiznává, že do zápasu půjde s větší nervozitou, neboť by mohla ztratit světový titul vybojovaný v záři loňského roku. „Určitě jde o víc. Držím pás, očekává se ode mne výkon hodný šampionky a není to jako u vyzyvatelky, která prakticky může jen získat. Takže cítím malinko vetší tlak,“ dodává třiadvacetiletá bojovnice.

Galavečer ve Slunetě bude nicméně vrcholit válkou dvou obrů o pás českého šampiona těžké váhy. Ten v současnosti drží zkušený šestatřicetiletý boxer Pavel Šour (195 cm, 105 kg). Vyzyvatelem mu je o šestnáct let mladší silák Tomáš Šálek (194 cm, 110 kg). O tom, jak souboj letitých zkušeností s dravým mládím dopadne, nemají jasno ani boxerští odborníci. Bude se tak jednat o výjimečně napínavou bitvu.

„Je to pro mě velká výzva, která spočívá v tom, dokázat sám sobě, že v pokročilém věku dokážu porazit mladého dostihového koně,“ konstatuje s úsměvem Šour. „Příprava byla proto velmi těžká. Nejtěžší, co jsem zatím zažil. Doufám, že klapne superkompenzace, čili proměna velké únavy z přípravy ve skvělý fyzicky fond v zápase. Je to alchymie. Nicméně věřím, že se mi podaří vyhrát, a to před limitem,“ odhaduje aktuální český šampion a dodává, že dominantou mladého soka je obrovská síla a fyzická kondice.

Ač ve prospěch dvacetiletého Šálka mluví mládí a síla, uvědomuje si, že má před sebou náročný a nevyzpytatelný zápas.

„Jako silné stránky Pavla vidím zkušenost a chytrost,“ tvrdí Šálek. „Má dobrý postřeh, dokáže si najít správné místo a dobře trefit. Uvidíme, jak to bude probíhat, udělám vše proto, aby výsledek dopadl v můj prospěch,“ dodává mladý bijec.

O titul evropského šampiona WBO těžké váhy se v Ústí utkají Ali Eren Demirezen z Turecka s Adnanem Redzovičem, který bude reprezentovat Bosnu a Hercegovinu.

Očima pořadatele Raději bych zápasil „Osobně si myslím, že takto nabytá startovka se u nás téměř nevidí! 11 duelů a z toho 3 titulové! Naprostá většina zápasů má otevřený výsledek a to včetně tituláků. Pořádání takové akce je stresující. Sehnat skoro dva milion pro naplnění rozpočtu, domluva s jednotlivými boxery, asociacemi (WBO a WBC) zajištění produkce na akci (světla, zvuk, personál), hotely pro účastníky, nákupy letenek a distribuce vstupenek… Brzo mě klepne. Raději bych sám zápasil, než to pořádal.“ Lukáš Konečný

bývalý boxer, mistr světa