Dvě hvězdy v ringu! Vémola si zkusil trénink s boxerskou legendou Krajem | iSport.cz

Před více než deseti lety otevřel Rudolf Kraj, boxer a majitel stříbrné olympijské medaile v Mělníce hotel Olympionik, jeho součástí je i sportovní centrum. A právě tam se před několika týdny ve svém brumlajícím Hummeru vydal Karlos Vémola, největší hvězda českého MMA, aby si s úspěšným boxerem vyzkoušel trénink v ringu. A jaký byl trénink pod dozorem legendy?

„Záživný. Pro mě je taková rychlost v boxu španělská vesnice,“ uznal Vémola. Ač už Kraj dlouho nezápasí, je trenérem a jeho talent rozhodně nevymizel.

„Jak já vždy říkám, na velikosti psa nezáleží, důležité je, jak kouše,“ řekl s úsměvem Terminátor. „Z velikých chlapů proto respekt nemám, ale s chlapa s takovouhle rychlostí by měl mít respekt asi každý. Na to, jak je veliký, je neuvěřitelně rychlý.“

Kraj se na chvíli stal Vémolovým trenérem a sledoval, jak je na tom válečník klece ohledně boxerských kvalit.

„Mám říkat pravdu, nebo ne?“ rozesmál se Kraj. „Ne v pohodě. Je to bojovník, což je na něm znát. Je hodně silovej. Boxer potřebuje být agresivní a rychlý, to by se ale dalo dopilovat.“

V minulosti už byla mnohokrát řeč o tom, že bych chtěl nejpopulárnější český bijec zkusit i box. A prý to stále platí.

„Nikdy jsem se z žádné výzvy nepos*al,“ prohlásil Vémola rázně. „Takže když bude nějaký boxer vykřikovat, že chce se mnou zápas, tak proč ne, pokud mi za to dá pak souboj v kleci, tak klidně. Určitě s ním v ringu vydržím déle, než on se mnou v kleci.“

A co si myslí, slavný český boxer o bitkách v oktagonu?

„Já jsem boxer, takže nebudu říkat, že se mi MMA líbí víc, to bych lhal,“ zhodnotil sportovní fenomén současnosti s úsměvem Kraj.