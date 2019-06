Svátek boxu! Joshuu při premiéře v New Yorku čeká nebezpečný tlouštík | iSport.cz

Král těžké váhy dobývá další území. Boxer Anthony Joshua, miláček Británie, bude v neděli v 5.00 (SELČ) zápasit poprvé v Americe. Proti místnímu ranaři Andymu Ruizovi Jr. navíc nastoupí v Madison Square Garden, která se do sportovní historie zapsala jako Mekka boxu. Právě v této hale pro dvacet tisíc diváků se například uskutečnil první velkolepý střet Muhammada Aliho s Joem Frazierem.

Význam souboje na půdě Spojených států si uvědomuje sám Joshua. „Bude to můj debut v Americe, navíc se odehraje v MSG,“ řekl devětadvacetiletý šampion. „Bude se dívat spousta lidí ve Velké Británii i po celém světě a já na ně chci udělat dojem.“

Když Joshua svůj slib naplní a podaří se mu divákům nabídnout působivou bitvu, osloví tím úplně nové publikum, což pro něj může znamenat mimořádný zisk. „Na jednu stranu je jedno, kde zápasí, protože je špičkový boxer a je dle toho placen,“ říká Lukáš Konečný, bývalý světový šampion. „Na druhou stranu i pro něj je důležitý americký trh, a pokud na něm uspěje, mohou být i jeho odměny mnohonásobně vyšší.“

Tvrdší náhradník

Původně měl Joshua porovnat síly s Jarrellem Millerem, který si duel s králem těžké váhy doslova vykřičel. Na jedné tiskovce dokonce do britského ranaře i agresivně strčil. Z bitky s provokatérem ale nakonec sešlo, když testy dopingu prokázaly v jeho krvi nepovolené látky. Bylo to paradoxně nedlouho poté, co Miller v rámci natáčení televizního rozhovoru podezíral Joshuu z dopingu.

Když byl tlučhuba z Brooklynu ze hry, hledal se náhradní vyzývatel a stal se jím právě Ruiz Jr. Usměvavý cvalík pro Joshuu ale znamená ještě větší výzvu, drží úctyhodnou bilanci dvaatřiceti výher a pouze jediné prohry.

„V žádném případě bych ho nepodceňoval. Je to sice těžký outsider, ale je nebezpečný,“ říká o Američanovi Rudolf Kraj, držitel stříbrné medaile z olympiády v Sydney. „Je sice malý obtloustlý, ale mimořádně pohyblivý a má granáty v rukou. Joshua je jasný favorit, ale myslím, že Ruize rozhodně nebude, a nesmí, podceňovat. Pro Anthonyho je to o to horší, všichni mají pocit, že je Ruiz žebrák. Podle mě tomu tak ale rozhodně není.“

Šéf těžké váhy a držitel titulů IBF, IBO, WBO, WBA svého soupeře opravdu nepodceňuje. „Bude to tvrdý střet. Mnoho lidí Ruize podcenilo, ale je to velmi dobrý bojovník a já mám vůči němu veškerý respekt.“

Joshua do souboje vstupuje jako favorit, z čehož právě Ruiz může jenom těžit. Všechna pozornost směřuje právě na populárního Brita, který navíc do hry vkládá všechny své světové tituly. Konečný ale v devětadvacetiletém rodákovi z Kalifornie nevidí velikou hrozbu. „Andy Ruiz je sice velmi dobrým boxerem, ale nedává tréninku to, co by z něj dělalo špičku.“

Neporažený boxer ze Spojeného království tvrdí, že jediný, kdo jej může sejmout, je on sám. „Byl jsem v ringu tolikrát s kluky, jako je Ruiz… Musím se soustředit jen na sebe. Je to tak: nikdo mě nemůže porazit, kromě mě samotného,“ zdůraznil Joshua význam psychiky v zápase. A ve kterém kole hodlá poslat Američana k zemi? „Kolo osm. Musí to být K. O.!“

Buldozer s Řádem impéria

Angličan v New Yorku tak může dobýt svět, což se mu zatím v rámci těžké váhy daří skoro hladce. Největšího ohlasu se dostalo jeho bitvě s Vladimirem Kličkem v roce 2016. O rok dříve už ale vybojoval první světový titul IBF. Po výhře tehdy navíc prozradil, že je otcem půlročního syna, což bylo pro veřejnost veliké překvapení. Od té doby jeho popularita strmě stoupá.

Před několika měsíci byl navíc oceněn královnou Alžbětou II. titulem důstojník Řádu britského impéria (OBE) a Velká Británie jej skutečně zbožňuje.

„Co z něj dělá hvězdu? Zkušenosti z amatérského ringu, skvělý management i peníze v týmu a jeho píle,“ hodnotí největší osobnost současného boxu Konečný. „Pokud chce být někdo na špičce a pokud možno déle, musí to mít v hlavě velmi srovnáno.“

Ringový sport díky Joshuovi zažívá doslova vzkříšení. Fanoušci se těší na každý jeho další boj a nejraději by jej viděli v duelu s Deontayem Wilderem, který vlastní titul WBC, jenž Britovi ve sbírce zatím schází.

„Joshua je ten, kdo oživil těžkou váhu. Ta byla léta letoucí v p*deli,“ hodnotí zásluhy sportovní hvězdy Kraj. „Je to velký chlap. Figuru má jak vytesanou, umí se chovat. Není to žádný kretén, který by vykřikoval výhrůžky. Působí vyrovnaně, je to prostě správný frajer,“ dodává Kraj.

V neděli ráno se ukáže, zda bude příběh o boxerském hrdinovi pokračovat.