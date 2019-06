Panická ataka, přiotrávené jídlo? Joshua se vymezil ke konspiracím | iSport.cz

Debakl, který všechny zajímá. Prohra Anthonyho Joshuy nedává spát mnoha fanouškům, a tak si všímají detailů. Nepřítomný pohled, zděšený výraz, dezorientované chování. To vše prý bylo vidět na britském ranaři, už když vstupoval do ringu. Nicméně sám Joshua v nedávno publikovaném videu potvrzuje, že v den prohry nebylo vše v pořádku. „Vše bylo v pohodě, celý týden před zápasem. Pak ale přišla sobota, a ta pohoda byla pryč,“ přiznal bijec.

👀 Joshua’s eyes all over the show in the intro. Visibly something clearly not right with him.. pic.twitter.com/ps6Wi2gsYY