Joshua zpět na boxerském vrcholu! Ruize v odvetě zdolal na body | iSport.cz

Dlouhá a velmi opatrná bitva, ve které však nechyběly napínavé momenty. Tak probíhala odveta Andy Ruiz Jr. vs. Anthony Joshua, z níž jako vítěz po právu vzešel druhý jmenovaný. Brit bojoval velmi takticky, a vyplatilo se.

„Děkuji Bohu, páni, poprvé to bylo tak pěkné, že jsem to musel zažít podruhé,“ komentoval Joshua situaci, kdy znovu ukořistil pásy šampiona. „Nikdy jsem se nevymlouval. Jsem zvyklý knokautovat lidi, ale musel jsem změnit taktiku. Nezměnil jsem psychiku, zůstaň hladový, zůstaň pokorný, tím se řídím, děkuju Andymu,“ zmínil nakonec s respektem jméno poraženého.

Joshuova cesta k vykoupení nebyla snadná. Brit působil nervózně, ale jako by mu to vlastně pomáhalo. Obhájce proti tomu vypadal stále velmi v pohodě, ale postupně ztrácel energii. Britský ranař okolo výrazně těžšího kolegy často tančil dokola a nevydával zbytečné údery. Navíc se mu dařilo držet potřebný distanc, který Mexičan několikrát prolomil.

Diváci občas nesouhlasně bučeli, když Ruiz zasadil vyzyvateli nepovolené rány do týla či zad.

Ruiz nastupoval do odvety o osm kilo těžší než do prvního zápasu. Přesto jako by každým dalším kolem nabíral na energii. A Brit z něj měl evidentně respekt. Nikdy totiž neboxoval tak opatrným způsobem.

Už v prvním kole začal Ruiz krvácet z levého obočí a později mu začalo výrazně otékat levé spodní víčko.

„Anthony Joshua,“ křičeli občas fanoušci, a chvílemi se naopak ozývali podporovatelé Mexičana výkřiky „Andy! Andy! Andy!“

„Na tom třetím zápase budu ve zku**eně nejlepší formě v životě,“ uvedl poražený. „AJ byl výborně připravený. Moc jsem ho honil po ringu místo toho, abych lépe pokrýval úhly.“

Střet v dunách, jak byl zápas dvou těžkých vah pojmenován, doprovázely i drobné komplikace. Během galavečera totiž překvapivě poprchávalo a patnáct tisíc diváků sedělo v tribunách zahaleno v pláštěnkách. Britský boxer navíc dorazil na stadion později, protože jeho policejní doprovod nabral špatný směr.

Mexičané musí držet pospolu, a tak na místo přijel Ruize podpořit i Canelo Álvarez, nejlépe placený boxer současnosti.

Tradice, bez které by to snad ani nešlo. Hlavní zápas v Rijádu uvedl nejslavnější konferenciér boxu Američan Michael Buffer a jako hlavní song byla opět zvolena skladba Neila Diamonda „Sweet Caroline“. A duel, na který se dlouho čekalo, mohl začít! Joshua do ringu nastoupil v bílém plášti, Ruiz ve zlatém. V ringu následně zazněly celkem tři hymny, britská za vyzyvatele, americká a zpívaná mexická pro obhájce titulů.

V červnu tohoto roku svět šokovala zpráva o tom, že král Joshua padl. Britskému hrdinovi překvapivě nevyšla premiéra v Americe. V Newyorské Maddison Square Garden tehdy prohrál s Ruizem už v sedmém kole po několikátém počítání. Američan s Mexickými kořeny se tehdy stal držitelem světových mistrovských pásů WBA, WBO, IBF a IBO. Nyní je Joshua zpět!