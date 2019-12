Kraj hodnotí odvetu: Joshua bojoval správně, jinak by zase stál na hlavě | iSport.cz

Nudný zápas? Možná pro někoho, ale taky precizně zvládnutá taktika vítěze. Tak hodnotí česká legenda ringu Rudolf Kraj odvetný zápas Andy Ruiz Jr. vs. Anthony Joshua. „Zvolil postup, který zabere, a zvládl to s grácií, ač se to nemuselo zdát tak pěkné, protože tam nepadalo tolik bomb. Nicméně zaslouženě vyhrál. Nelze mu nic vytýkat,“ hodnotí bývalý boxer výkon britského bijce.

O vítězi nelze pochybovat. Anthony Joshua odvedl v odvetě s Andym Ruizem Jr. precizní taktiku, která sice nebyla tak atraktivní pro diváky, ale vyplatilo se. Slavný Brit jasným bodovým vítězstvím získal zpátky mistrovské pásy organizací WBA, WBO, IBF a IBO. Bývalý český boxer Rudolf Kraj, majitel stříbrné olympijské medaile, ale vítěze chválí a upozorňuje na faktory, ve kterých selhal poražený Američan.

Co říkáte na odvetu Andy Ruiz Jr. vs. Anthony Joshua?

„Joshua vyhrál, historie se neptá. A boxoval takticky na jedničku. Samozřejmě, že se to někomu líbit nemuselo. Já jsem z toho taky úplně odvařený nebyl, ale nebyl jsem nadšený ani z Ruize. Bylo vidět, že má nějaké to kilo navíc a přísun k soupeři prostě nebyl takový, jako v jejich prvním zápase.“

Takže to měl Joshua podle vás dobře pohlídané?

„No, asi ve čtvrtém kole se najednou zastavil, nepohyboval se, a já si říkal, do pr***, jakmile se zastaví, je v háji. Ale pak se zase probudil a pracoval na nohách. Ruiz byl nešťastný. Mohl tam máchat rukama, jak chtěl, ale nenašel na něj recept. To je celé.“

Ruiz tedy naopak žádný posun nepředvedl?

„Neměl prostě přísun. Byl výbušný, rychlý, všechno, to ano, ale zkrátit vzdálenost a rozjet to, mu nešlo.“

A co říkáte na reakce, že se jednalo o nudný zápas?

„Joshua zvolil taktiku, se kterou vyhraje. Kdyby se s ním pustil do nějaké bitky, tak zase bude stát na hlavě. Zvolil proto postup, který zabere, a zvládl to s grácií, ač se to nemuselo zdát tak pěkné, protože tam nepadalo tolik bomb. Nicméně zaslouženě vyhrál. Nelze mu nic vytýkat. Kdyby byl Ruiz líp připravený, mohlo to být jinak, ale kila navíc mu opravdu vadila v tom přísunu a práci se vzdáleností. Joshua oproti tomu pracoval nohama perfektně. Než se Ruiz otočil, tak stál za ním. Prostě taktika na jedna podtržená pro Joshuu. Ale aby byl zápas atraktivní, tak tam pár bomb chybělo, i když taky nějaké padaly.“

O vítězi se ale pochybovat nedá.

„Rozhodně. Joshua nedal Ruizovi šanci, aby to rozbalil. Tím vyhrál.“

Co myslíte, že bude následovat, další odveta? Uskuteční se trilogie?

„Záleží na tom, co mají ve smlouvě. Vždycky to tam bývá. Ale druhá věc je, že tento zápas právě nebyl pro diváky moc atraktivní, tak nevím, jestli to budou chtít hned zopakovat. Můj názor. Myslím, že spíše počkají, udělají nějakou volnou obhajobu a uspořádají to znova třeba za rok. Ale podle mě spolu ještě jednou určitě bojovat budou, ale nevím, jestli hned, nebo ne.“

A k čemu vlastně tímto výsledkem došlo? Dopředu se říkalo, že kdyby Joshua prohrál, zastaví mu to kariéru. To se nestalo. Ale Ruiz s výsledkem asi nemusí být nespokojený.

„Rozhodně, Ruizovi to tolik neublíží, jako by to ublížilo Joshuovi. Navíc nedostal na držku ani jednou. Naopak pořád trochu vede, protože Joshuu dokázal knokautovat. Ale to už je samozřejmě jedno. Joshua měl prostě zjevně dobrý tým, nastudovali soupeře a zvládli to.“

Tím, jak Brit tančil kolem Ruize, připomínal skoro Muhammada Aliho.

„Jo jo, nicméně Ali mýval většinou ruce dole a dostával občas i bomby, ale zase snes na hlavě barák. Každopádně tohle bylo na jedničku podtrženou, protože Joshua opravdu nedal soupeři šanci. Přitom má Ruiz granáty jak hovado, výbušný, rychlý… Bylo to podle mě super. A pak se mi večer ohromně líbil ještě jeden zápas.“

Jaký?

„Sledoval jsem MMA souboj Machmuda Muradova a musím ho pochválit. Na nohách jak pracuje, boxuje suprově. Soupeř se mi sice nezdál zrovna ranař, ale Muradov opravdu zápasil perfektně. Klobouk dolů.“