Andy Ruiz Jr. vs. Anthony Joshua: Osudová odveta o tituly i kariéry | iSport.cz

Náhoda, špatný den nebo se skutečně objevil přemožitel, na kterého nemá? Právě tyto úvahy řeší fanoušci boxu od doby, kdy britský knokautér Anthony Joshua padl v souboji s Američanem s mexickými kořeny Andym Ruizem Jr. Svět tehdy žasl, protože „pana Dokonalého“ porazil podsaditý chlápek, který se na zápas připravoval tři týdny.

Vynořilo se mnoho spekulací, proč se tak stalo. Mluvilo se například o psychických problémech či přiotráveném jídle. To vše Joshua okamžitě vyvracel. V nedávném rozhovoru pro BBC jen zmínil, že zná důvod neúspěchu, ale nechtěl být konkrétní.

„Důvod prohry? Znám, ale neřeknu jaký. Nebylo to tak, že bych chodil po párty, ani jsem ho nepodcenil,“ přiznal Joshua. „Ale problémy, které jsem měl, už jsou vyřešeny. Třeba o tom jednou něco natočíme.“

Když se k zápasu vracel ve vzpomínkách, působil třicetiletý boxer vyrovnaně a sebevědomě. „Problémy dělají cestu zajímavou. Naučil jsem se teď, že musím hodně trénovat už před kempem, neboť za dvanáct nebo osm týdnů přípravy můžu mít problém s kolenem, se zády, nucenou pauzu,“ zauvažoval.

Ač se opět objevily zprávy, že se Joshua během tréninků před odvetou zranil, vše popírá. Na osudové střetnutí je připraven. „Teď bych si mohl dát pět dní pohov a stejně bych byl v úplně skvělé formě. V minulém kempu mi ještě chyběly zkušenosti. Nebylo to ani přetrénováním, můžu v pohodě sparovat patnáct nebo dvanáct kol.“

Pravdou je, že v posledním zápase Joshua působil jinak než v předešlých duelech. Působil těžkopádně a méně soustředěně. Na druhou stranu, jeho rival předvedl perfektní výkon, o kterém se nedalo pochybovat. Přesto je podle sázkových kanceláří i většiny expertů právě britský bijec favoritem.

„Je to otevřený. Pro mě je favoritem Joshua, ale bude záležet na tom, zda to zvládne psychicky,“ myslí si například Lukáš Konečný, trenér a bývalý mistr světa. „Ruiz je v klidu. Furt je brán jako outsider, on nemá co ztratit. To Joshua dostal druhou šanci, a jestli ji nezvládne, bude mít z ostudy kabát.“

Psychická rovina zápasu sehraje klíčovou roli. „Největší výzva je srovnat si hlavu, to podle mě ví i Andy,“ konstatoval Brit.

Zatímco se o mentální síle Joshuy vedou neustále diskuze, o Ruizovi se nepochybuje. Americký Mexičan působí pořád pozitivně a nad věcí.

„Byly to dlouhé tři měsíce přípravy. Trénoval jsem opravdu tvrdě, stejně jako před prvním zápasem. Splnil jsem si sen, zapsal jsem se do historie, a teď je důležité psát ji dál,“ uvedl Ruiz na předzápasové tiskové konferenci. „Vím, že AJ určitě vymyslel odlišný plán, jak se mnou boxovat. Vím, že je připravený a motivovaný, ale právě to mě tlačí k tomu, abych byl sám motivovaný ještě o něco víc. Moje práce je zabránit mu hrát jeho hru. Jsem připravený na všechno, co mi postaví do cesty.“

Současný šampion organizací WBO, WBA, IBO, IBF je sice dál obtloustlé postavy, přesto za půl roku dokázal tělo zpevnit a přidal na rychlosti. Přitom právě jeho vzhled je důvodem, proč mnoho sportovních fanoušků šampiona nadále podceňuje. To zná už z dětství. Ve škole ho šikanovali a vysmívali se mu. Všem kritikům vzkazuje: Nesuďte knihu podle obalu. A právě v červnu předložil jasný důkaz, mistrovské tituly.

„Neexistuje nic, co by mě donutilo vzdát se těch pásů. Klidně zemřu při jejich obraně a udělám všechno pro to, abych zvítězil,“ uvedl odhodlaně třicetiletý boxer, který poprvé vstoupil mezi provazy už v šesti letech.

Stejný cíl má ale i Joshua, jehož po prohře mnoho lidí označilo za umělou hvězdu. „Nejdu dělat show, jdu vyhrát! Už nějakou dobu boxuju, a když jsem začínal, nechtěl jsem být jen součástí, ale všechno ovládnout. Šel jsem plnou parou vpřed, naprosto odhodlaný.“