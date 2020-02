KARLOS SHOW: Marpo prozradil Vémolovi, kdo z ligy kalí do rána | iSport.cz

Parádní povídání. Karlos Vémola rozjel svou show a bylo se nač dívat. Jeho hosty byli hudebníci, které spojuje láska k bojovým sportům. Jako první nastoupil na pódium Václav „Noid“ Bárta, který už několik let trénuje thajský box a rozhodl, že poprvé nastoupí do zápasu.

„Byla to nějaká cesta, chtěl jsem se tam dostat. Před třemi roky jsem přestal totálně pít, kouřit, změnil jsem celý svůj život a chtěl jsem se z toho tlustého kluka, dostat na pódium mezi ostatní, kteří se tomu věnují dlouho,“ prozradil známý zpěvák a herec.

Nejslavnější bojovník vyjádřil Bártovi svůj obdiv a pak pozval na pódium druhého hosta s tím, že mezi hudebníky je ještě větší blázen, který nejen, že zápasí, miluje to, ale dokonce chce zápasit právě s Terminátorem. „Dámy a pánové, přichází Marpo,“ zahřměl Vémola.

Mluvilo se o mnoha tématech.

„Já se vždycky divím, že fotbalisti nebo hokejisti dostávají takové rakety, když boxeři, thajboxeři, zápasníci se do hlavy mlátí denně a mají za to pár tisíc. Hlavně mi připadá, že bojovníci dávají strašně moc do přípravy a fakt dřou sami za sebe… A já jsem kdysi potkal den před pohárem jednoho fotbalistu z plzeňského klubu, nebudu jmenovat, a byl nachcanej na s**čku a já mu říkám: Hele, nemáš zítra pohár? On mávl rukou a řekl, ještě je tam deset frajerů, co to odehrají za mě.“