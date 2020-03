Kraj: Fury Wildera přejel jako parní válec. Ale je dobře, že bude odveta | iSport.cz

V zápase Wilder vs. Fury 2 měl celou dobu navrch britský ranař. Američanův tým nakonec vhodil v sedmém kole do ringu ručník, takže Fury vyhrál technickým knockoutem. • Nova sport 1

Jak hodnotíte zápas Wildera s Furym?

„Wilder podle mě nebyl ve své kůži. Měl prostě blbej den. Nebyl to on, nebyl tak agresivní. A navíc tam samozřejmě dostal tu bombu na ucho a to mu pak hodně krvácelo, což mi připadalo divný. Sám jsem měl prasklý bubínek asi devětkrát, ale nikdy mi takhle krev netekla. Takže tam mohlo být i něco víc. Za prvé byl fyzicky úplně vyřízený. Fury to dělal opravdu vyčůraně…“

V čem přesně?

„Jak se po něm v klinči vždycky válel. To vám prostě vezme strašně moc energie. Zvlášť, když má soupeř o dvacet kilo víc. Takticky to prostě nezvládl. A na to, že se mi Fury jako boxer nelíbí, ho přejel jako parní válec, to je prostě daný. Klobouk dolů.“

Co říkáte na Wilderovy výmluvy na těžký kostým, který mu oslabil nohy?

„Ani se mi nechce věřit, že něco takového opravdu řekl. Pokud ano, musí být úplně vypucovanej. Protože tohle nemůže normální soudnej člověk říct, ne?! Jestli se vymlouvá, že měl těžký oblek a bolely ho z něj nohy… No tak si ho neměl brát. To je podle mě brečení na špatnym místě.“

Myslíte, že byla jeho odpověď nějak vytržené z kontextu?

„Nevěřím, že by tohle fakt řekl, protože je to naprostý nesmysl. Rozhodně mu přece nikdo nepřikázal: Hele, tohle musíš mít! Určitě si to vybral sám. Myslím, že jen neměl den, což se stát může. Nebo mohl být nastydlý. Nevím. Ale neměl zjevně sílu, energii.“

Jeho tým zápas ukončil vhozením ručníku, kvůli čemuž se Wilder pak hodně vztekal. Co si o tom myslíte, bylo to předčasné?

„Kdyby to neukončil tým, tak by to ukončil Fury a Wilder by dělal stojky. Takže i kdyby tam ručník hodili ještě dřív, nic by se nestalo. To už bylo takové trápení, hra na jednu bránu. On už jen trpěl. Samozřejmě, že je každý boxer válečník a nechce se vzdát. To je jasný. Bude bojovat, dokud nechcípne. Ale to je zbytečný. Wilder už neměl na to, aby to zvrátil.“

A co říkáte na to, že podle všeho dojde na další odvetu, tedy duel Fury vs. Wilder číslo 3?

„Myslím, že to je spravedlivý, je to v pořádku.“

Nepatříte tedy mezi ty, kteří tvrdí, že je to zbytečné?

„Ne, určitě ne. Wilder má právo napravit si reputaci. První zápas byl remíza, válel se v něm ale Fury, v tom dalším se zase válel druhý. A ač teď Brit vyhrál jednoznačně, Wilder si to zaslouží. Kdyby znovu prohrál, tak je v háji.“

Co říkáte na to, že Furymu otec poradil, aby skončil kariéru, protože už dosáhl všeho? V minulosti totiž držel všechny hlavní tituly.

„Furymu je teprve jednatřicet let. Takže myslím, že by byla škoda, aby už končil. Může ještě vydělat nějaké doláče. Pakliže není nějak fyzicky indisponovaný, nemá nějaké problémy, co se týká pohybového aparátu, byla by to škoda.“

Jednou z variant další velké bitvy je duel Fury vs. Anthony Joshua, který drží zbylé hlavní šampionské pásy…

(skočí do řeči) „Jo, já si myslím, že takový zápas být musí. Ne může, ale musí. Už jenom kvůli Joshuovi. Rozhodně by se mu neměl vyhýbat. Takový souboj Joshua potřebuje. Jestli bude odveta Fury vs. Wilder, tak s jejím vítězem by měl stoprocentně zápasit Joshua, jestli se chce vrátit tam, kde byl před prohrou s Andym Ruizem Jr.“

A jaký byste tipoval výsledek, kdyby proti sobě nastoupili Joshua s Furym?

„Joshua má nějakých 112 kilo, je to kus chlapa. To Wilder je na těžkou váhu dost lehký. Má sice bomby, ale styl, jaký na něj Fury nasadil, nezvládá. Nechal se utahat. To Joshua je na tom muskulaturně mnohem líp. Byl bych na to sám zvědavý. Fandil bych určitě Joshuovi.“

Dobře, ale koho byste tipoval na vítěze podle jejich stylu boje, rychlosti, razance?

„Na základě toho, že je Joshua chytřejší, techničtější a celkově lepší boxer než Wilder, měl by to zvládnout. Ale kondičně v posledních zápasech taky občas dokulhal, takže by záleželo, jak by byl připravený. Jak říkám, fandil bych Joshuovi a asi bych mu víc věřil. Jde ale o to, aby nechytil nějaký lucky punch (šťastná trefa), protože to tvrďák na hlavu úplně není. Fury je v každém případě nevýhodným boxerem pro každého, protože je nevyzpytaný. S ním se bude těžko boxovat každému.“

Rudolf Kraj bude hostem KARLOS SHOW

V pondělí 2. března v klubu Goldfingers Prague v prostorách hotelu Ambasador se budou natáčet další díly talk show Karlose Vémoly. Těšit se můžete na zajímavé hosty, mezi nimiž bude Rudolf Kraj. Krom něj dorazí i Lucie Sedláčková, Jiří Krampol, Rostislav Osička, Imrich Bugár, Klára Seidlová a Jakub Holuša. V 17.00 se otevírá, v 17.30 začíná natáčení. Dobrovolné vstupné putuje na konto Kapky naděje. Další informace na Facebooku deníku Sport.