Wilder prohru neustál: Konec trenéra i výmluvy na kostým. Co přijde dál? | iSport.cz

V zápase Wilder vs. Fury 2 měl celou dobu navrch britský ranař. Američanův tým nakonec vhodil v sedmém kole do ringu ručník, takže Fury vyhrál technickým knockoutem. • Nova sport 1

Série skončila. Dvanáct let a třiačtyřicet zápasů bez prohry. Famózní bilanci amerického boxera Deontaye Wildera ukončil technický knokaut, který mu minulou neděli uštědřil Tyson Fury. Američan nepřišel jenom o neporazitelnost, ale také o šampionský pás organizace WBC. Ztrátou titulu jako by se z Wildera vytratilo i šampionské chování.

Hned po souboji v šatně propustil trenéra Mika Brelanda za to, že hodil do ringu ručník a tím střet ukončil. Ten se však pouze snažil chránit svěřencovo zdraví, což by mělo být pro každého kouče prioritou.

Dokonce tvrdil, že Breland hodil ručník mezi provazy proto, že jej k tomu instruoval Anthony Dirrel. Bývalý šampion WBC v superstřední váze, který seděl kousek za Wilderovým rohem a údajně několikrát zakřičel, aby tímto způsobem souboj ukončili. Dirrel se připravuje pod stejným trenérem jako Fury, toto nařčení však odmítl.

Vysvětlení neúspěchu je z Wilderovy strany ještě bizarnější. Údajně prohrál proto, že oblek, v němž kráčel před soubojem k ringu, byl příliš těžký. „Měl jsem ho na sobě už deset nebo patnáct minut předem v šatně, než jsem vyrazil. Byl až moc těžký, už od začátku mi pak nefungovaly nohy,“ stěžoval si čtyřiatřicetiletý boxer.

Takové vysvětlení zní až komicky, Američan totiž před rokem v podcastu známého komentátora bojových sportů Joea Rogana tvrdil, že všechna tréninková cvičení provádí ve dvacetikilogramové vestě, aby měl na těle váhu navíc. Oblek, ve kterém dokráčel k ringu, přitom vážil ještě o dvě kila méně.

Pozitivem může být pro Wildera to, že si společně s Furym pořádně přivydělají. Podle Dana Rafaela z ESPN dostanou oba minimálně 25 milionů dolarů a k tomu procenta z pay-per-view (prodaných přenosů). Těch se prodalo přibližně osm set tisíc. Takový zájem měl duel těžkotonážníků naposledy v roce 2002, kdy Mike Tyson boxoval s Lennoxem Lewisem.

Nový šampion si tak vedle obrovského kariérního vítězství může užívat také tučnou výplatu. Teď pouze čeká, co bude dál. Říká se však, že v nejlepším se má skončit a stejný názor má i Britův otec. „Má mladou rodinu a věřím, že jeho děti si zaslouží otce. Dokázal toho dost. To je můj názor. Podle mě by to měl zabalit a taky jsem mu to řekl,“ prohlásil John Fury v pořadu Good Morning Britain.

„Myslím, že mu to taky vrtá hlavou. Nemá už co dokazovat, získal každý profesionální titul, který existuje,“ dodal. Odchod do důchodu ale nejspíš nebude mít vytáhlý bijec tak jednoduchý. Wilder se totiž údajně chystá aktivovat doložku ve smlouvě a zajistit si tak další odvetu. Všichni fanoušci navíc chtějí vidět zápas, který by zařídil sjednocení všech titulů. Ty zbývající drží Anthony Joshua. Fury si tak může vybírat. Joshua, Wilder, někdo jiný, nebo konec?

Kdyby se opravdu rozhodl odložit rukavice, mohl by se dát třeba na dráhu jasnovidce. Obrovské vítězství nad Wilderem totiž předpověděl ještě před tím, než oba drželi nějaký mistrovský pás, v říjnu roku 2013. „Největší zápas mojí éry bude s Deontayem Wilderem! Ale já ho knokautuji!“ napsal tehdy Gypsy King na Twitter. Stalo se.