Gene Tunney: zapomenutá legenda boxu. Jediná prohra, dlouhé počítání | iSport.cz

Rychlý, silný, odolný, inteligentní a prakticky bezchybný v technice. Přesně tak je jako boxer popisován Gene Tunney. Jeho profesionální kariéra trvala třináct let, nasbíral 65 vítězství, 48 způsobem KO (viz boxrec.com, někdy se uvádí i bilance 79-1 a 50 KO). Jeho výsledky v ringu byly vždy mimořádné, on sám však působil klidným a velmi seriózním dojmem.

James Joseph Tunney se narodil 25. května 1897 v New Yorku jako jedno ze sedmi dětí v rodině irských imigrantů. Jméno Gene začal používat kvůli mladší sestře, která měla problémy s vyslovováním jména James.

Ze školy odešel, když mu bylo 15 let, nastoupil jako písař v lodní společnosti. Ač nemohl dostudovat, protože musel začít brzy finančně podporovat rodinu, byl jedním z nejchytřejších boxerů vůbec, vysloužil si proto přezdívku „Matematik boxu“. Jako jeden z prvních své soupeře dopředu analyzoval a promýšlel vhodnou taktiku. Často v zápasech využíval ducking (tzv. ponor, úhyb před úderem dolů) a sidestep (úhyb stranou).

V soukromém životě se velmi rád vzdělával, byl nadšeným čtenářem a zajímal se o filozofii. Profesionálnímu boxu se věnoval od roku 1915. V roce 1917 nastoupil k americkému námořnictvu a odjel na frontu do Evropy. I na vojně pokračoval v boxování.

V roce 1921, kdy už byl uznávanou hvězdou ringu, odjel během zimy do Kanady. Tam pro firmu JR Booth Company pracoval jako dřevorubec, aniž by někomu ze spolupracovníků řekl o své sportovní kariéře. Dřina v lese mu prý měla pomoci zocelit tělo a připravit se na další výzvy. „Chtěl jsem samotu a namáhavou práci v lesích, abych se připravil na kariéru, která byla na obzoru,“ vzpomínal později.

Mistrem světa se stal poprvé v roce 1922, když porazil ostříleného Battlinga Levinskyho. Nejslavnější střet však zažil Tunney 23. září 1926, kdy se utkal ve Filadelfii s krajanem Jackem Dempseym o pás šampiona. Ringovou válku, která se konala na Sesquicentennial Stadium (v současnosti John F. Kennedy Stadium), sledovalo na místě přes 120 tisíc diváků. Dempsey prohrál na body po deseti kolech.

Bez jednoho dne přesně o rok později byla naplánována odveta, která se do historie světového boxu zapsala jako „Zápas s dlouhým počítáním“. Duel na stadionu v Chicagu sledovalo téměř 105 tisíc diváků.

Slavný americký gangster Al Capone si prý na Dempseyho vsadil 50 tisíc dolarů. Zápas se – na základě Dempseyho požadavku – uskutečnil podle nových pravidel, která jsou dnes zcela běžnou součástí boxerských utkání, nicméně tehdy šlo o novinku: Po knockdownu (pádu) soupeře měl rozhodčí počítat 10 vteřin, a pokud nebyl boxer do konce počítání schopen pokračovat, měl být zápas ukončen. Tunney dominoval od prvního do šestého kola.

V sedmém kole však došlo k momentu, kterým se souboj proslavil. Dempsey poslal čtyřmi údery na bradu Tunneyho k zemi. Ten se poprvé a naposledy v kariéře ocitl na podlaze. Dempsey, který byl zvyklý stát nad soupeřem a vrhnout se na něj jakmile se postavil zpátky na nohy, obstoupil v rohu ležícího Tunneyho. Rozhodčí jej vykázal do neutrálního rohu, než ale Dempsey jeho pokyn splnil, uběhlo několik pro Tunneyho cenných vteřin. Podle filmového záznamu uplynulo celkem 13 sekund od momentu, kdy se ocitl na zemi, do doby než opět vstal. Proto „Zápas s dlouhým počítáním“.

Mnozí věří, že kdyby Dempsey uposlechl pokynu rozhodčího včas, mohl se stát mistrem světa. V osmém kole se Tunney vrátil naplno do boje a poslal Dempseyho k zemi. Posledním dvěma kolům dominoval Tunney a vyhrál na body.

Jedna výchovná pro Ernesta Hemingwaye

Nezdolný Newyorčan zažil v profiringu porážku jenom jednou, a to v bitvě s Harrym Grebem v roce 1922. Ač prohrál na body, z ringu odcházel se zlomeným nosem a obličejem zalitým krví. O několik minut později se v šatně zhroutil. S Grebem Tunney pak bojoval ještě čtyřikrát, ale už se nikdy nenechal porazit.

V roce 1928 nastoupil do posledního zápasu a ukončil kariéru jako neporažený šampión. S boxem se údajně rozloučil kvůli Mary Lauderové, s níž se téhož roku oženil. Měli spolu tři syny a dceru.

Osmnáct let po opuštění ringu absolvoval bývalý rohovník ještě jednu pověstnou bitvu, a to se slavným americkým spisovatelem Ernestem Hemingwayem. Podnapilý autor knih Stařec a moře nebo Komu zvoní hrana přišel k Tunneymu a velmi rázně ho vyzval na souboj.

„Zničehonic ke mně Ernest přišel a začal máchat rukama. Trefil mě a roztrhl mi ret, začal jsem krvácet, pak mě udeřil do lokte. Řekl jsem mu: ‚Přestaň, Erneste!‘ Ale on pokračoval a útočil dál,“ popisoval zvláštní duel ringový veterán. „Pomyslel jsem si: Ernest potřebuje jednu dobrou ránu do jater. Jeden malý úder, ale musí být perfektně načasovaný. A když jsem zpozoroval ten moment, zasáhl jsem. Měl jsem trochu strach, abych řekl pravdu. Podlomila se mu kolena, zbledl ve tváři a myslel jsem si, že půjde k zemi. Ale nespadl a těch pár následujících hodin byl Ernest naprosto šarmantní.“

V roce 1932 vydal Tunney autobiografickou knihu „Muž musí bojovat“. Po boxerské etapě se pustil do velmi úspěšné kariéry v oblasti obchodu a nemovitostí, a coby šéf několika společností vydělal miliony. Bývalý obdivuhodný boxer tak 7. listopadu 1978 zemřel ve věku 81 let jako velmi bohatý muž. „Mám pocit, jakoby část mě samotného byla pryč,“ řekl po smrti odvěkého rivala Dempsey. „Dokud byl Gene naživu, cítil jsem, že sdílíme spojení s tím úžasným obdobím v minulosti. Teď se cítím sám.“