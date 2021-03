Ducár se chystá na turnaj u slavného promotéra: Soupeř? Normální kluk

Dostal nabídku, kterou nešlo odmítnout. Vasil Ducár odpočítává hodiny do večerního zápasu s Angličanem Chrisem Billam-Smithem. O souboji se nejlepší český boxer současnosti dozvěděl jen dva týdny předem. Hned ale věděl, že se takové příležitosti musí chopit. Bude totiž součástí turnaje sportovní organizace Matchroom, kterou vede slavný promotér Eddie Hearn. „Doufám, že ukážu své schopnosti a uděláme skvělou show,“ řekl. Když se mu to podaří, má přislíbeno další pozvání do Spojeného království.

Už jste si pohlédli tváří v tvář. Jaký na vás soupeř udělal dojem?

„Proběhla tiskovka, kde došlo na staredown. Ale my se spolu potkáváme od pondělí a už jsme se zdravili a prohodili pár vět. Ani jsem ho nevnímal jako soupeře, normální kluk.“

Jak se v Anglii cítíte? Je o vás dobře postaráno?

„Krom karantény na hotelu je vše OK. Máme dvě patra v Hiltonu, servis je opravdu prvotřídní, cokoliv potřebujeme, o to si řekneme a je nám vyhověno. V jednom patře jsou tři tělocvičny. Je tady i postavený ring. Všude jsou lednice s vodou, s iontovými a proteinovými nápoji. Jídlo perfektní, ale to jsem moc nevyužíval, protože jsem ještě dělal váhu. Jen okolnosti na poznání Londýna nejsou nejlepší. Musíme zůstávat na hotelu.“

Co jste absolvovali s ohledem na koronavirus?

„První den jsme byli zavření každý na svém pokoji. Nějakých dvacet hodin jsme čekali na prvotní testy. Museli jsme celou dobu čekat, než přijdou výsledky, aby nás vypustili z pokoje. Jídlo nám nosili za dveře. Systémově to mají opravdu perfektně zvládnuté, do pomyslné bubliny by se neměl dostat nikdo, kdo by mohl šířit nákazu.“

Setkal jste se už i s Eddiem Hearanem, slavným boxerským promotérem. Jaký na vás udělal dojem?

„Sebevědomý chlap, jde z něj respekt. Ale je to sympaťák.“

Vnímáte účast na takové akci jako velikou možnost předvést, co ve vás je?

„Určitě ano, vzhledem k tomu, že to jde do celého světa přes platformu DAZN. Vyvolá to pozornost celé boxerské komunity. Sledovanost bude mimořádná, takže to je i významná šance. Už jen to, že tady jsem, je pecka.“

Pociťujete mimořádnou nervozitu?

„Zatím žádná není. Možná byla nějaká před rozhovorem pro britská média. Ale to pak proběhlo taky v pohodě. I přes mou basic angličtinu jsme to zvládli. (usmívá se) Dokonce mě za angličtinu Hearn pochválil. Nečekal to, měl pro mě připraveného překladatele. Zatím vypadá vše suprově, chovají se tu ke mně opravdu parádně. Prý nemají problém dát mi příště zase zápas, když se jim bude líbit můj výkon. Doufám, že to vyjde.“