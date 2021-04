Katastrofální výkon! Bojovník Askren prohrál s youtuberem v prvním kole

Jedno kolo, dvě minuty a Jake Paul si připsal třetí profesionální vítězství v boxerském ringu. Dítě internetu knockoutovalo bývalého šampiona světových MMA organizací Bena Askrena hned v úvodu souboje. Ten však nevypadal, že by ho prohra vzala, do šatny atlantské arény nakráčel s úsměvem na rtech, přestože obrovsky devalvoval vlastní úspěchy.

Jeden neúspěch střídá druhý. Za dva roky se Američanovi povedlo proměnit se z jednoho z největších bojovníků planety na internetový meme (obrázkový vtip). Zkázu započal Jorge Masvidal naskočeným kolenem na hlavu za pět sekund, které znamenalo první profesionální prohru Askrena. Mnohem větší ostudu si ale uřízl dnes ráno, když jej knockoutoval youtuber Jake Paul v prvním kole.

Askren se po tvrdé zadní na bradu sesunul k zemi, do deseti sekund sice zvládl vyskočit zpět na nohy, ale rozhodčí měl pocit, že je otřesený na to, aby dál zápasil. „Myslel jsem si, že jsem v pohodě. Ale je to jeho práce, a jestli to tak cítil, tak to udělal,“ reagoval poražený na rozhodnutí ringového sudího.

„Kdo zaplatil toho rozhodčího?“ ptal se okamžitě na Twitter šampion bantamové váhy UFC Aljamain Sterling. Po chvíli ale také uznal, že jej Paul překvapil. „Paul se do toho pořádně opřel. Nečekal jsem takový průběh,“ vysekl youtuberovi poklonu. Spousta dalších bijců se zmohla pouze na emotikony držící hlavu v dlaních nebo prosté „Ach Bože.“ Askren se už taky vyjádřil na sociálních sítích. „Omlouvám se celému světu,“ stálo v jeho prohlášení.

Aspoň s krátkým odstupem tak vypadá, že na něj neúspěch dolehl. Po prohře totiž kráčel do šatny s úsměvem na rtech a ani v pozápasovém interview nevypadal nikterak zklamaně. „Nebyl jsem vůbec nervózní, v MMA jsem vždy útočil nebo bránil světový titul, tohle byl boxerský zápas pro srandu, takže se nic nezmění,“ hodnotil Askren vlastní porážku s tím, že si nemyslí, že by nějak pošlapal vlastní odkaz. V očích široké veřejnosti se ale zapsal jako profesionální zápasník, který prohrál s youtuberem. Paula okamžitě po zápase vyzvalo několik dalších bojovníků, jež chtěli neúspěch kolegy napravit.

„Ani nevím, kdo tihle lidi jsou, neptejte se mě na debilní otázky,“ odpověděl vítěz s arogancí sobě vlastní. „Koho bych měl poslat do důchodu jako dalšího?“ ptal se pak na Twitteru. Odborníci se shodují, boxera, protože další celebrity nebo bojovníci, kteří základy boxu neovládají, by s Američanem v ringu mohli přijít k úrazu.