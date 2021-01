Další zápas s Youtuberem. Askren může potopit celou MMA scénu

Ach jo. Mohl by už někdo konečně umlčet Logana a Jakea Paulovi? Youtuberské hvězdy se rozhodly, že se infiltrují do bubliny bojových sportů, respektive boxu. Celkem úspěšně, starší Logan má naplánovaný souboj s hvězdným Floydem Mayweatherem. A podle nejnovějších zpráv se mladší Jake utká 17. dubna s Benem Askrenem. Super, zase se box zviditelní u širší veřejnosti…Má to ale háček.

Nemám nic proti tomu, že si internetoví tvůrci hrají na boxery. Propagují tím sport, vydělají balík peněz, ale mohli by se konečně utišit. Už jen fakt, že Logan Paul, který má v profesionálním ringu skóre 0-1, dostane zápas s Floydem Mayweatherem, je úsměvný. Nehledě na to, že prohru Američanovi uštědřil jiný Youtuber, ne profesionální boxer. Mnohem víc mně ale vytáčí mladší brácha Jake, který si dlouhou dobu otvírá pusu na Conora McGregora a další hvězdy světového MMA.

Jeden zápasník se přeci jen na odvážná slova chytil. Ben Askren, bohužel. Ne že bych chtěl něco ubírat z kariéry bývalého UFC bojovníka. V zápase reprezentoval na olympijských hrách, stal se šampionem obrovských MMA organizací jako Bellator nebo ONE FC. V podstatě by měl být jasný favorit a z Paula si v ringu udělat trhací kalendář. Problém je v tom, že Askren je asi nejhorší boxer, který se kdy v kleci světových organizací objevil.

Všechny úspěchy zaznamenal díky skvělému wrestlingu, kterým na zemi vymačkával ze soupeřů energii. První dva zápasy v UFC dopadly co do počtu úderů 0-26 a 0-3 v Američanův neprospěch. Nutno říct, že Jorge Masvidal jej porazil za pět sekund naskočeným kolenem, takže neměl moc šanci se předvést, ale i tak. V duelu s Damienem Maiou už jsme mohli Askrena vidět „boxovat“. Povětšinou to ale spíš vypadalo, jako jen máchal rukama, aby se mohl dostat ke strhu, než že by chtěl Brazilcovi ublížit.

Další nevýhodou pro zkušeného bojovníka bude váhový limit. V oktagonu nastupoval převážné ve veltrové divizi, tedy do 77 kilogramů. Boxerské tabulky jsou nastaveny trochu jinak, každopádně Paul na sedmasedmdesát kilo určitě nezhubne. Bude se tak bojovat ve váze kolem 85 kilogramů, která vyhovuje spíše Youtuberovi. Po sečtení všech pro a proti už se objevily také první kurzy. Kdo vstupuje do zápasu jako favorit? Bingo, Jake Paul.

A tady nastává největší problém. Komunita fanoušků smíšených bojových umění to chápe, bookmakeři sázkových kanceláří taktéž. Široká veřejnost ale nemusí. Pokud by bývalý šampion dvou světových gigantů nepřetlačil Youtubera, který boxuje sotva dva roky, nevrhlo by to na MMA příliš dobré světlo. Askren tak nedává všanc pouze vlastní odkaz, riskuje jméno celého sportu. Nezbývá proto než doufat, že vyhraje.