Narozeninová párty v KARLOS SHOW: Lela, Krampol, Bugár a tři prezidenti

Když slaví český Terminátor, musí to stát za to! To Karlos Vémola dokázal i v aktuálním dílu své show, v níž oslavil 36. narozeniny. Jako hosty si tentokrát pozval ty, kteří se osvědčili už v minulosti. Nejprve přišel na pódium herec Jiří Krampol, který byl ale uveden jako „přeborník plivání žvýkačky do dálky“, jehož hrál v jedné z legendárních scének s Miroslavem Šimkem.

Dvaaosmdesátiletý herec přinesl oslavenci jako dárek kresbu samurajů od malíře Františka Kollmana. „Máš si z toho vzít příklad prej,“ vzkázal Krampol. „Z toho si vezmu příklad. Máme teď jako nejlepšího českého zápasníka samuraje Jirku Procházku, takže samurajové jsou velký vzor pro nás pro všechny,“ potvrdil bojovník.

„Stejně jako ty… Kolik, že ti přesně je?“ vyzvídal od Krampola. „Za pár dnů osmdesát tři. Mohlo mi být už ale osmdesát čtyři, jenže jsem byl rok nemocnej,“ rozesmál Krampol publikum. „Ono se říká, že osmdesát let je krásnej věk, ale ne pro člověka, to je dobrý třeba pro mořskou želvu. Protože ta ví, že má před sebou ještě čtyřicet let života.“

Dalšími hosty byli legendární diskař Imrich Bugár a Vémolova snoubenka Lela Ceterová. A protože se bývalý atlet proslavil svým účinkováním v pořadu StarDance, požádal ho bojovník o pár rad pro svatební tanec. „Noha mezi nohy, to je důležitý, to koleno tam musí být…“ zněly například Bugárovy rady.

O něco později na pódium přišlo vlastně několik osobností naráz. Jako například prezident Miloš Zeman. „Pane Vémolo, moment, já zápasím s nohama. Ale vzhledem k tomu, že máte narozeniny, tak dojde ke vztyčení prezidenta…“ ozvalo se zpovzdálí a pak před publikum předstoupil Petr Jablonský, imitátor, který má ve svém rejstříku desítky slavných osobností. Terminátorovi pak popřál hlasem bývalých prezidentů Václava Havla i Václava Klause. Napodobil ale i premiéra Andreje Babiše či Halinu Pawlowskou.

Nakonec show dostal Vémola veliký dort a Bugár mu předal cennou ozdobu v podobě olympijských kruhů osázených českými granáty.

