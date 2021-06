Porouchaný Terminátor! Strašné bolesti, popsal Vémola noční muka

Už 24. července má český Terminátor znovu vtrhnout do klece! Jenže… Situace se komplikuje. Karlos Vémola fanoušky na Instagramu informoval, že má další zranění. „Strašný zánět, vyskočil mi tenisák, je to horký. Dostal jsem antibiotika,“ prozradil bijec. A jeho oteklý loket opravdu mluví za vše. Přesto populární gladiátor trvá na tom, že na turnaji Oktagon 26, kde se má střetnout s polským tvrďákem Marcinem Naruszczkou, nebude chybět.

„Cesta na Štvanici je plná překážek. Napřed pravý rameno, teďka levý loket,“ postěžoval si Karlos Vémola na Instagramu. „Ale každou překážku překonáme. Ještě máme měsíc do Štvanice, Terminátor bude připravený!“ slíbil fanouškům.

A co s levačkou ve skutečnosti má?

„Vzbudil jsem se ve strašných bolestech, něco takového jsem dlouho nezažil. A nechápal jsem to, protože většinou, když si třeba urvu vazy, tak mě to bolí hned při tréninku,“ popsal pětatřicetiletý zápasník perné chvíle. „Sice jsem měl těžký trénink v Monster Gymu, ale bolest mě až probudila. Poslal jsem fotku doktorovi, a ten tipoval, že by to mohl být utržený sval. Ale nakonec se odhalilo, že se mi zapálila burza (burzitida, zánět kloubní burzy). Mám v ní strašnou infekci. Je to asi způsobené tím, že jak mě bolí pravá ruka, tak ji šetřím a zatěžuju nevědomky víc levou. Naštěstí není nic urvaný a nic se nemusí operovat.“

Že by populární válečník odpískal příští zápas, ho ani nenapadlo. „Pokud ruce ulevím a budu brát silná antibiotika, tak bych se měl vyčistit. Budu muset zkrátka týden jen běhat, udržovat spodní část těla,“ vysvětlil.

Prozradil navíc, jaké komplikace odhalila nedávná operace pravačky. „Původně mi měli jen operovat vazy, ale když to otevřeli, zjistili, že kromě vazů tam byl částečně zdeformovaný kloub. Ten museli obrousit z obou stran,“ zavzpomínal bojovník. „A zbroušené kosti, jak mi říkal doktor, dlouhodobě strašně bolí. A do toho, což magnetická rezonance neukázala, jsem měl ještě utržený biceps. Tam té práce bylo fakt hodně.“

Vémola je přitom hlavní hvězdou akce, která se uskuteční už 24. července před zaplněnými tribunami kolosea na pražské Štvanici. V hlavním duelu večera má stanout proti polskému válečníkovi Marcinu Naruszczkovi.

„Pořád si říkám, že čím víc jsem měl před zápasy problémů, tím líp pak dopadly. Takže to tak asi má být,“ dodal bijec odhodlaně.