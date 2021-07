Vémola perlil i s tatínkem, Marpovi chce doručit K. O.: Čekám na to 30 let!

One man show v podání českého Terminátora. Přesně o tom byla akce, která se konala v pražském klubu Goldfingers. Karlose Vémolu energicky ohlásil promotér organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný, od té chvíle ale převzal moderátorské žezlo sám bojovník a bavil diváky až do nočních hodin.

Večer se skládal z pěti pomyslných kol. V první části promluvil Vémola o začátcích v zápasení, ale i o tom, jak prožíval šikanu na škole nebo přísnost otce. Toho pak pozval na pódium, kde se nejprve s radostí objali.

Bojovníka zajímalo, co si jeho tatínek myslí o tom, kam to dotáhl. A to přesto, že ho mnohdy neposlouchal. „Stejně si myslím, že jsem měl pravdu,“ pousmál se Karel Vémola starší.

Druhé kolo bylo věnováno kulturistice a MMA. Čerstvě šestatřicetiletý bijec v něm zavzpomínal na drsná léta v Londýně i veliké úspěchy. Připomněl i svůj souboj s Petrem Knížetem, kterému předcházel možná vůbec první předzápasový trash talk v Česku. Terminátor tehdy uškrtil „Monstera“ ve třetím kole.

Později se ale spřátelili na jedné párty, kde z legrace dýchali plyn podobný héliu. Vémola proto nechal přinést na pódium dva balonky, aby si tehdejší legraci připomněli. A tak najednou dva z nejdrsnějších českých bojovníků mluvili šmoulím hlasem.

V další části oslavenec zavzpomínal na okamžiky, kdy mu během kariéry bylo nejhůř. Prozradil ale, že nejvíc na dně se necítil po prohře s Attilou Véghem, ale paradoxně po výhře nad Václavem Mikuláškem. Tehdy se vrátil do prázdného domu. Jeho partnerka Lela Ceterová totiž odjela s dcerkou Lili do Bratislavy. Teď už jsou ale partnerské problémy vyřešeny a na konci července bude svatba.

Kdo bude favoritem v ringu?

Ale co bylo nejzajímavější, v Noci s Terminátorem hlavní představitelé Oktagonu oznámili, že se jim podařilo dojednat boxerskou bitvu Vémoly s populárním rapperem Marpem.

Ten také přišel na pódium a pohlédl budoucímu soupeři tváří v tvář. Navíc mu slíbil potupnou prohru. Oznámení souboje vzedmulo vlnu reakcí. A podle sázkových kanceláří je favoritem právě hudebník se zkušenostmi z thajského boxu.

„Marpo si nevybral správného soupeře. Já jsem tvrdej dříč a jdu si tam pro vítězství. Třicet let dělám kombatové sporty a stejně tak dlouho čekám na své první K. O. Ještě jsem nikoho v postoji neknockoutoval. Takže do zápasu rozhodně nejdu taktizovat, vyčkávat a zvítězit na body,“ reagoval rázně Vémola po skončení unikátní show.

Karlos to zvládl skvěle „Karlos mě velmi mile překvapil, protože se zhostil opravdu těžkého úkolu a zvládl to skvěle. Zlepšovat se ale lze pořád a budeme se o to snažit, protože jsou v plánu další akce tohoto typu. Určitě budeme s Karlosem některé věci vylepšovat, nicméně na tuto akci máme prakticky jen pozitivní ohlasy, takže jsme spokojení a já osobně se těším na další spolupráci s českým Terminátorem.“ Radim Tauchen, promotér agentury Championtour.eu