Další výzva pro superhvězdu: Joshua proti ukrajinské kočce

Během čtyřiadvaceti hodin vyprodáno. Takový zájem strhl boxerský duel Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk, který se přitom uskuteční 25. září na fotbalovém stadionu Tottenham Hotspur pro více než šedesát tisíc diváků. Fanoušci se zkrátka nemohli dočkat další velké bitvy, ta hlavní se jim přitom opět vzdálila. Stále se totiž čeká, kdy dojde na britskou válku Joshua vs. Tyson Fury. „Jede se o prachy, takže se to záměrně šponuje a šponuje,“ komentuje situaci česká legenda ringu Rudolf Kraj.

Mezi špičkové sportovce, jež období pandemie výrazně přibrzdilo v příjmu, patří jednoznačně boxeři. Je to znát i na nedávném žebříčku nejlépe vydělávajících osobností sportovního světa za uplynulý rok, který sestavuje pravidelně časopis Forbes. V top třicítce tentokrát nefiguruje žádný z králů ringu. O rok dříve přitom byli ve stejném přehledu hned čtyři rohovníci.

Na první příčce se tehdy umístil britský tvrďák Tyson Fury (57 mil. dolarů, cca 1,3 mld. korun), dalším byl krajan Anthony Joshua (47 mil. dolarů, cca 1 mld. korun). A právě tito bojovníci se měli ještě letos střetnout, což by po období utlumeného dění znamenalo doslova explozi. Jednalo by se totiž o duel, který by sjednotil všechny hlavní šampionské pásy (Joshua drží tři, Fury jeden), a vítěz by se tak stal nezpochybnitelným světovým králem těžké váhy.

Náhradní výzvy

Ač v březnu Joshuův promotér Eddie Hearn hlásil, že je vše dohodnuto, nakonec z úmluvy sešlo a obě strany se obviňují z toho, kdo za to může. Důvod?

„Jede se o prachy, takže se to záměrně šponuje a šponuje,“ říká na rovinu Rudolf Kraj, majitel stříbrné medaile z olympiády v Sydney 2000. Za pravdu mu dává i nejlepší český boxer současnosti Vasil Ducár: „Čím déle se o tom mluví, tím větší to má promo a duel bude o to očekávanější. Bude to pak ultra-mega-zápas. Už teď o tom každý ví.“

Duel dvou vládců těžké váhy se tak odkládá na neurčito. Oba ale čeká do konce roku minimálně jeden zápas. Fury se potřetí střetne s Američanem Deontayem Wilderem, s nímž nejprve remizoval a pak jej nekompromisně porazil.

To Joshuu čeká duel s doposud neporaženým Ukrajincem s přezdívkou „Kočka“ Oleksandrem Usykem, jenž už dokázal sjednotit tituly v křížové váze (do 90,7 kilogramů). A právě rozdílná přirozená váha obou bojovníků je jedním z faktorů, kvůli kterým je dvoumetrový urostlý Brit považován za favorita.

„Usyk je výborný boxer, ale přece jenom křížová váha a v tomhle souboji bude záležet na každém kilu,“ zamýšlí se Kraj. Navíc upozorňuje i na poslední nepřesvědčivý výkon Ukrajince s Angličanem Dereckem Chisorou, kterého přemohl na body. „Přesto, že mám rád Usyka, tak musím říct, že Joshua vyhraje,“ konstatuje i Ducár. „Ukrajinec na těžkou váhu v základu prostě není stavěný. Někde jsem viděl video, kde se vážil a říkal, že má 105 kilo. Jenže někdo se na 105 kilo v uvozovkách vyžírá a někdo na ně hubne, aby byl agilnější, a potom to je jinačí síla. Nedovedu si představit, že by Joshuu přetlačil třeba v klinči. Bude to strašně znát.“

Mohutný rodák z Watfordu tak bude mít kila na své straně. Je si ale vědom, že všeho moc škodí.

„Budu bojovat s chlápkem, který je zvyklý na 12kolové zápasy. Takže by bylo hloupé jít tam s velkým objemem svalů, které budou křičet po kyslíku,“ říká Joshua. „V přípravném kempu jsem trénoval na 15 kol, budu proto dobře připraven. A to je klíčové.“

Miláček Británie

I přesto, že je majitel světových pásů WBA, WBO, IBF a IBO považován za favorita duelu a měl by podle předpokladů relativně jasně obhájit svou pozici, zájem fanoušků o duel byl enormní.

Víc než šedesát tisíc vstupenek na galavečer na londýnském stadionu Tottenham Hotspur bylo rozprodáno během jediného dne. Nejlevnější lístky se prodávaly za 40 liber (téměř 1 200 Kč), ty nejlepší za 2000 liber (bezmála 60 000 Kč). Zájem o britsko-ukrajinskou ringovou bitvu je dalším příkladem obrovské popularity, jaké se Joshua ve své zemi těší.

Často je na titulních stránkách předních časopisů a patří mezi sportovce, které si mimořádně zamiloval svět reklamy. Joshua tak permanentně láká na billboardech Brity k nákupům mnoha druhů zboží. Od drahých aut po sprchové gely. Nedávno navíc uzavřel spolupráci mezi svou značkou oblečení ajbxng a slavným výrobcem módy Boss. Z chlapce ze slušné, ale relativně chudé rodiny tak vyrostla superstar.

A jak svou kariéru prožívá on sám? „Není to o tom stoupat nahoru a získat status hollywoodské hvězdy, kdy bych se chtěl odstřihnout od reálného světa,“ řekl v interview pro časopis GQ. „Nezáleží na tom, kam až jdete, upřímně věřím, že se vždy vrátíte zpět ke kořenům. Nejdůležitějším aspektem je ukázat lidem, co je na druhé straně. Co se dá v životě dokázat.“

Tottenham Hotspur Stadium Dějiště duelu Joshua vs. Usyk je domovem Tottenham Hotspur v severním Londýně. Nahrazuje předchozí stadion White Hart Lane. Kapacita 62 303 diváků z něj činí jeden z největších stadionů v Premier League a největší klubový stánek v Londýně. Je navržen tak, aby byl víceúčelovým stadionem. Byl slavnostně otevřen 3. dubna 2019 před prvním zápasem Premier League.

ANTHONY JOSHUA

Přezdívka: AJ

Narozen: 15. října 1989 (31 let), Watford (Spojené království)

Výška/váha: 198 cm/109,2 kg

Rozpětí: 208 cm

Postoj: pravák

Profesionální bilance: 24:1 (22 vítězství KO)

Počet absolvovaných kol celkem: 112

Zajímavost: majitel šampionských pásů WBA, WBO, IBF a IBO

Oleksandr Usyk

Přezdívka: Kočka

Narozen: 17. ledna 1987 (34 let)

Výška/váha: 191 cm/98,5 kg

Rozpětí: 198 cm

Postoj: levák

Profesionální bilance: 18:0 (13 vítězství KO)

Počet absolvovaných kol celkem: 144

Zajímavost: pás šampiona WBO vybojoval v roce 2016, v červenci 2018 sjednotil hlavní tituly křížové váhy, v roce 2019 nastoupil poprvé v těžké divizi

Boxeři, kteří získali tituly křížové i těžké váhy

Evander Holyfield

(58 let, USA)

Profesionální bilance: 44:10 (29 vítězství KO)

V křížové váze držel 1 z hlavních titulů, v těžké 3

Aktivní v letech: 1984–2011*

David Haye

(40 let, Velká Británie)

Profesionální bilance: 28:4 (26 vítězství KO)

V křížové váze držel 1 z hlavních titulů, v těžké 1

Aktivní v letech: 2002–2018*

*oba boxeři se hodlají brzy vrátit do ringu