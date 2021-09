Marpo vs. Vémola, první trash talk ŽIVĚ. „Disko-zápasník“ nas**á Terminátora

Hlavní pozornosti se v sobotu večer dostane setkání dvou rivalů, kteří si budou moc naživo vyříkat, co si zatím vzkazovali většinou jen přes média a sociální sítě. „Chci si spravit chuť po Rytmusovi a předvést, jak na tom boxersky jsem. Chci si sáhnout na dno sil a ukázat, že ‚zpěvák‘ porazí jedničku bojovejch sportů u nás. Což bude Karlosův konec,“ uvedl po oznámení duelu hudebník a bojovník Petřina.

Vémola mu dal pak v jedné věci za pravdu: „Kdyby bojovník mého kalibru prohrál s disko-zápasníkem, to by byl konec. Takže to beru naprosto seriózně jako velkou výzvu,“ doznal se Terminátor. Ale možnost porážky si rozhodně nepřipouští.

Myslím si, že bude mít Vémola zběsilý nástup, vyhovuje mi pozice underdoga, říká Marpo

„Come on! On nedokázal knockoutovat ani amatéra, který nikdy nezápasil, což byl Rytmus. Ten byl ve čtvrtém pátém kole snad lepší než on,“ měl jasno hned Vémola. „Když neuměl knockoutovat Rytmuse, jak si může myslet, že dokáže sejmout někoho, kdo třicet let zápasí? Myslím, že sám nevěří tomu, co říká. A to je pro mě skvělý začátek, když začíná říkat to, čemu sám nevěří,“ hodnotil bojovník slova protivníka.

Teď budou mít možnost si vše vyříkat tváří v tvář. A populární rapper se netají tím, že i na podobné slovní „předzápasy“ se těší. „Karlos to má kam vítr, tam plášť. Jednou je to A, pak B, ale myslím, že nepočítá s tím, že i v trashtalku bude mít hodně obstojného protivníka,“ usmíval se Marpo v nedávném podcastu iSport Fight.

„Marpovi se daří mě zdravě nasí*at dlouho před zápasem. Jak jsem vysledoval jeho personalitu, on nebude sedět v koutě. Bude do mě rejt čím dál tím víc, to mu ale nebude pomáhat,“ reagoval na kousavé poznámky gladiátor. „Bude mě to jen motivovat k tomu, abych mu tam šel víc ublížit. Třicet let se připravuji na svůj první knockout a věřím, že padne.“

Zmínky o prvním K.O. v kariéře neváhal vyzyvatel obratem komentovat: „Mám devět zápasů v Muay Thai, šest výher, tři K.O. Já jsem teda třicet let na knockout čekat nemusel,“ pousmál se.

Jak dopadne setkání nesmiřitelných rivalů, můžete sledovat buď na místě v klubu Duplex, nebo prostřednictvím živého vysílání na iSport.cz!