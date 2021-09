Trashtalk Marpo vs. Vémola: Chci tě vidět ležet! Za odměnu slon?

Večer plný ostrých slov, ale i humoru. Tak proběhla akce „Konec léta s Terminátorem“, kterou Karlos Vémola uspořádal pro své fanoušky. Bojovník nejprve uvítal Ondřeje Novotného, promotéra a uvaděče organizace Oktagon MMA. Ten nejprve odtajnil nové datum boxerské bitvy Vémola vs. Marpo: 26. února 2022.

Pak byl ohlášen nástup oponenta Otakara Petřiny, alias Marpa a byla zahájena jejich první slovní přestřelka. Jedním z hlavních témat byla fatálnost zápasu pro profesionála Vémolu, co by pro něj znamenala prohra, jak sám říká, se „zpěvákem“. A Terminátor se nevykrucoval. „Když tohle ztratím, tak už nic jiného nemám. On může prohrát a pak vyprodávat O2 arenu. Já musím vyhrát, já ho musím zmlátit. Pro mě není jiná cesta,“ řekl gladiátor razantně.

„Mým cílem je získat své první postojové K.O. Jestli to bude v prvním nebo pátém kole, to už je jedno. Můj zběsilý nástup může očekávat celý zápas,“ varoval zkušený bijec rivala.

„Je velký rozdíl pět kol s někým bojovat na nohách, než se pět kol jenom válet,“ reagoval pohotově Marpo. „Je vidět, že vůbec nerozumí sportu,“ kontroval obratem Vémola. A jak Petřina vnímá Karlose jako bojovníka v kleci? „Netvrdím, že je špatný zápasník. To vůbec ne, klobouk dolů před ním. Já jen tvrdím, že není dobrým standuperem.“

Terminátor byl ale v ráži: „Jsem zvědavej, jak tohle budeš říkat někomu, kdo tě pak knockoutuje.“ Téma případné prohry profesionálního bojovníka ale zajímalo přítomné dál. Jakou z porážek by pak hodnotil jako bolestivější? Tu s Attilou Véghem, nebo Marpem? „Za nejbolestivější prohru budu vždycky považovat tu s Attilou. O to víc to mrzí, když víte, že prohrajete s horším fighterem,“ zněla odpověď.

Reparát po Rytmusovi

V rámci otázek bylo Marpovi připomenuto tvrzení, že si chce na Vémolovi „spravit chuť“, protože není spokojený s tím, jak probíhal zápas se slovenským kolegou Rytmusem. „Pokud si chtěl Marpo spravit chuť, měl si vybrat někoho jiného. Jestli proti mně chce boxovat jako proti Rytmusovi, tak to pro mě budou easy money.“

Průběhem večera bylo čím dál víc znát, jak k sobě mají oba soupeři daleko. „Karlosovi nepřeji vůbec nic špatného. Ale myslím si, že člověk musí vždycky trochu padnout na prdel, aby přehodnotil priority. A to bude i tenhle případ.“ „Radši tam chcípnu, než abych zažil něco podobného jako předtím,“ připomněl opět Vémola prohru s Véghem.

A kdo čeká na své straně větší podporu fanoušků? Oba váhali. „Třeba to bude jako v Rockym. Že i jeho fanoušci začnou postupem času fandit mně,“ zažertoval Vémola. MMA ranař několikrát označil soka za zpěváka. Ten si to ale nenechal líbit. „Mně tlak nevadí. Myslíš si, že jsem přišel jako zpěváček z O2 areny, ale já se už něco naboxoval.“

Terminátor opět zopakoval význam souboje pro jeho kariéru: „Udělám všechno, abych vyhrál. Já s ním prohrát prostě nemůžu. S diskozápasníkem prostě fakt ne.“

Obavy ze střetu ale Vémola žádné nemá. „Mám obrovskej strach o rodinu, o děti. Ale strach ze zápasu, to vážně neznám.“

Za výhru slona

Marpo čelil i argumentu, že si jako zápasník občas dopřeje alkoholu, což se moc z kariérou zápasníka neslučuje. „Že si dám panáka, neznamená, že neumím sportovat,“ reagoval rázně. „Vynechat chlast pro mě není problém. Ale hecnout se na tebe je pro mě super pocit. Udělám všechno, abych tě viděl ležet.“

„Mikulášek kvůli mně přestal chlastat, teď Marpo,“ smál se bijec.

Terminátor také vyprávěl, jak náročné pro něj byly začátky na boxerských trénincích, dlouho prý cvičil jen základní údery. „Když si několik hodin trénoval pravý a levý hák a nešlo to. Zvládneš do února pravý a levý hák a ještě zvedák?“ smečoval zápasník a rapper v jedné osobě.

Vémola nakonec předpověděl, jak přesně Marpa knockoutuje. „Přijde cápák, uvidíš…“ usmíval se.

„Mám štěstí, že ten capák je vidět už od Hlaváku…“ nedal se zastrašit Marpo.

Z publika dostali zápasníci i dotaz, co si koupí za případné vítězství. „Slon za výhru by byl hezký. Ale ten stojí milion a nejdřív bych na něj potřeboval zahradu…“ odvětil Vémola.

„Rádi se přijdeme i s dětma podívat na slona,“ pousmál se vyzyvatel.

Na konci akce Vémola představil i novinku pro své fanoušky, KTV vodku, kterou mají zapít jeho další trumf.