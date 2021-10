Závislák Fury, rasista Wilder. Jací jsou problémoví válečníci naživo?

V zápase Wilder vs. Fury 2 měl celou dobu navrch britský ranař. Američanův tým nakonec vhodil v sedmém kole do ringu ručník, takže Fury vyhrál technickým knockoutem. • Nova sport 1

Souboj dvou dosud neporažených boxerů byl nečekaně jednoznačnou záležitostí a v sedmém kole ho ukončil Wilderův trenér, když hodil do ringu ručník. • profimedia.cz

Každý je úplně jiný, oba jsou ale výrazně kontroverzními osobnostmi. I díky tomu dokáže boxerský duel těžkotonážníků Tyson Fury vs. Deontay Wilder strhnout mimořádnou pozornost. Jak v případě britského obra, tak u amerického knockoutéra lze najít mnoho důvodů k obdivu i podivení. Do ringu tak proti sobě nastoupí provokatér, který bojuje s démony, a hrdina s chováním rasisty.

Mezi šestnácti provazy půjde opět o mimořádný střet boxerských velikánů. Šampion Tyson Fury a Deontay Wilder si ale zaslouží pozornost i díky tomu, co předvádějí mimo kolbiště. V dobrém i zlém.

Málokdo dokáže tak rozdělovat fanoušky, jako neporažený Brit. Ať už chováním, nebo svou minulostí. Své těžké psychické problémy řešil vydatně drogami, alkoholem, a navíc má za sebou i zkušenosti s dopingem. Zkrátka žádný svatoušek. Nebezpečný kurz do záhuby ale dokázal před lety obrátit. Opět předvádí parádní výkony a je tak příkladem pro mnoho lidí s psychickými problémy.

A jaký je Fury tváří v tvář? „Jde z něj obrovský respekt. Postavou, náturou… Budí v člověku zkrátka přirozeně strach,“ prozrazuje Radim Tauchen, promotér agentury Championtour.eu, která pořádá akce se světovými hvězdami. „Jinak je ale velice sympatický, inteligentní, přímý a vždy s ním byla skvělá domluva.“

I Tauchen ale zažil Furyho temné období. „Potkal jsem ho, když byl na tom opravdu mizerně. Měl asi o čtyřicet kilo víc, byly v tom drogy, mnoho alkoholu… V současnosti je na tom ale díky manželce, dětem a neustálému trénování dobře,“ vysvětluje. „Vždy říká, že jeho léčbou je trénink. Takže i když se nepřipravuje na žádný zápas, je pořád v plném zápřahu.“

V rohu proti Furymu bude stát soupeř, který je mnohými považován za amerického hrdinu. Wilder se dal totiž na boxerskou dráhu kvůli dceři Naieye. Byl studentem akademie, když se dozvěděl, že bude otcem. Šťastnou zprávu však brzy doplnila smutná. Lékaři zjistili, že se holčička narodí s rozštěpem páteře a navrhli rodičům potrat. To ale Wilder odmítl. Aby nemocné dceři zařídil tu nejlepší zdravotní péči, rozhodl se jít vydělávat boxem. A byla to trefa.

I rodák z Alabamy ale dokáže vystupovat velmi neurvale. A ani osobní setkání s ním nebývá nejpříjemnější. Své o tom ví i Tauchen, který s ním měl možnost jednat. „To je velice zvláštní člověk. Když ho potkáte, většinou nesundá černé brýle, takže se vám ani nepodívá do očí, což je velice nepříjemné. Nebo alespoň pro mě bylo. A máte z něj pocit, že kouká skrz vás, je zkrátka trochu povýšený,“ přibližuje český promotér. „To souvisí asi s tím, že se vnímá jako nadřazený druh. Spousta jeho rozhovorů byla o tom, že je vlastně rasistou. Nemá zkrátka moc rád bělochy, a to dává patřičně najevo. Jinak je to ale obrovský sportovec, má neuvěřitelný stisk a jeho tělo je jak vytesané z kamene.“

Poněkud „rasistická atmosféra“ byla znát i během předešlého duelu Fury vs. Wilder v aréně MGM Grand. „Když Wilder prohrál, docházelo k potyčkám černochů s bělochy, což je v dnešní době hodně smutné,“ konstatuje Tauchen, který sledoval zápas přímo ve Vegas.

Jak dopadne třetí válka, se dozvíme už zítra brzy ráno.