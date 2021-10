Fury vs. Wilder potřetí. O bitvě rozhodl soud. Přijde vendeta, nebo potupa obra

V zápase Wilder vs. Fury 2 měl celou dobu navrch britský ranař. Američanův tým nakonec vhodil v sedmém kole do ringu ručník, takže Fury vyhrál technickým knockoutem. • Nova sport 1

V zápase Wilder vs. Fury 2 měl celou dobu navrch britský ranař. Američanův tým nakonec vhodil v sedmém kole do ringu ručník, takže Fury vyhrál technickým knockoutem. • Nova sport 1

V zápase Wilder vs. Fury 2 měl celou dobu navrch britský ranař. Američanův tým nakonec vhodil v sedmém kole do ringu ručník, takže Fury vyhrál technickým knockoutem. • Nova sport 1

V zápase Wilder vs. Fury 2 měl celou dobu navrch britský ranař. Američanův tým nakonec vhodil v sedmém kole do ringu ručník, takže Fury vyhrál technickým knockoutem. • Nova sport 1

V zápase Wilder vs. Fury 2 měl celou dobu navrch britský ranař. Američanův tým nakonec vhodil v sedmém kole do ringu ručník, takže Fury vyhrál technickým knockoutem. • Nova sport 1

Už se to stává tradicí. Britský ranař Tyson Fury se v noci na neděli po více než roce a půl vrátí mezi šestnáct provazů, a opět bude svůj opasek organizace WBC bránit před Deontayem Wilderem. Americký bombardér, který v loňském střetnutí utrpěl první porážku v kariéře, se v T-Mobile Areně v Las Vegas pokusí již potřetí přemoci úhlavního rivala. „Nehledě na to, co změní, tak ho ku*va knockoutuju,“ nepřipouští šampion, že by měl fanoušky čekat jiný výsledek než naposledy.

Když loni v únoru dominantním výkonem Tyson Fury porazil Deontaye Wildera, vypadalo to, že se chystá superbitva, o které by se minimálně ve Velké Británii mluvilo roky. Souboj dvou šampionů ze Spojeného království, zápas o sjednocení titulů, střet, který by konečně rozsekl debatu o tom, kdo je nejlepší těžká váha planety. Fury vs. Anthony Joshua. Za dvacet měsíců je ale všechno jinak. Rodák z Watfordu ztratil všechny pásy, když na body jasně prohrál s Ukrajincem Oleksandrem Usykem, a neporažený „Gypsy King“ se chystá na trilogii s Wilderem.

Američan totiž uplatnil klauzuli, kterou mu nabízela předzápasová smlouva. Třetího pokusu přemoct vytáhlého Brita se domohl soudně. Po sprše výmluv, proč prohrál, řadě změn v týmu i přístupu k tréninku je totiž přesvědčen, že teď už prostě musí zvítězit.

„Každý miluje příběh o comebacku. Musel jsem utrpět porážku, abych se mohl vrátit. Už teď vidím, jak se píší první scénáře, protože tohle bude velké,“ tvrdí Wilder odhodlaně portálu sportingnews.com. „Bude to příběh o odplatě a pomstě. Ztrestám ho a následně taky knockoutuju a vítězná píseň bude znít tak sladce.“

Stejné sebevědomí vyzařuje před třetím měřením sil také z Furyho. Po dominantní výhře je totiž přesvědčen, že mimo boxerských schopností má výhodu také po psychické stránce.

„Jsem ve Wilderově hlavě zabydlený poslední dva roky,“ směje se rodák z Manchesteru sokovi v interview, které poskytl pro The Sun. „Pokaždé, když se podívá do zrcadla, vidí Tysona Furyho. Vždy, když si jde lehnout a zavře oči, zjeví se mu Gypsy King. Dokonce i když usíná se svou paní. Je šílené, že je posedlý chlápkem, jako jsem já.“

Již od prvního vzájemného zápasu, který skončil kontroverzní remízou, se Wilder proti Furymu hlasitě ohrazoval. Tehdy se rozhodčí neshodli a nabodovali souboj 115-111, 113-113 a 112-114. Většina boxerského světa však byla přesvědčena, že jasným vítězem se měl stát britský rohovník.

„Tohle bodování mi připomíná můj první zápas s Holyfieldem. Zase se ukázalo, jak obtížné je pro Brita přijet do Ameriky a sebrat šampionovi titul, i když jsme to všichni viděli,“ napsala na Twitter boxerská legenda Lennox Lewis.

Fury v duelu udával tempo, lépe a častěji zasahoval, musel si však projít dvěma velice pernými okamžiky. Nejprve jej Američan poslal k zemi v osmém kole, to se ještě postavil na nohy bez větších problémů. V poslední tříminutovce šlo ale o opravdové zmrtvýchvstání. Když téměř sto dvacet kilo živé hmoty dopadlo na podlahu ringu s očima v sloup, snad všichni měli za to, že je konec. Fury se ale oklepal a zápas k překvapení diváků bez problémů doboxoval.

V druhém souboji už proto nenechal současný šampion nic náhodě. Do Wildera nastoupil ještě s větší intenzitou s jediným cílem, knockoutovat ho. Američan začal po jednom z úderů nepříjemně krvácet z ucha a od toho momentu už jej Fury pouze naháněl po ringu. V sedmém kole proto rozhodčí jednostrannou demolici ukončil.

Tato trilogie, kterých poslední dobou ve světě bojových sportů stále přibývá, je specifická. Nejde o rozhodující klání, skóre totiž není 1:1. V případě dalšího vítězství Furyho tak nebude co řešit a všechny sebevědomé řeči Wildera by byly spíše k smíchu. Pokud by však „Bronze Bomber“ realizoval slibovanou vendetu a vzal si zpět ztracený titul, zase bude na tahu Gypsy King. Dost možná se tak ještě nejedná o poslední kapitolu tohoto boxerského příběhu.

Galavečer vysílá stanice Sport 1 od 03.00