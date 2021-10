Kraj: Fandím Wilderovi. Nelíbí se mi Furyho styl, Deontay má bomby

V zápase Wilder vs. Fury 2 měl celou dobu navrch britský ranař. Američanův tým nakonec vhodil v sedmém kole do ringu ručník, takže Fury vyhrál technickým knockoutem. • Nova sport 1

Málokdo ví v Česku o těžké váze tolik jako Rudolf Kraj. Majitel stříbrné olympijské medaile sbíral úspěchy právě v této divizi, a tak dění na světové scéně těžkotonážníků stále sleduje. A souboje jej nenechávají klidným ani jako diváka. „Když zápasí někdo, komu fandím, tak jsem normálně nervózní za něj a prožívám to. I třeba u televize uhýbám,“ říká pobaveně. V dnešní velké bitvě Tyson Fury vs. Deontay Wilder bude fandit Američanovi. „Furyho pojetí boxu se mi nelíbí,“ vysvětluje česká legenda ringu.

Od zisku stříbrné olympijské medaile v Sydney ho už dělí dvacet jedna let. Aktivní kariéru ukončil Rudolf Kraj v roce 2008, přesto je dál boxu věrný nejen coby trenér, ale i jako veliký fanoušek. Sledovat těžkou váhu podle něj teď opět stojí za to.

Podle některých expertů a fanoušků boxu je vzhledem k tomu, jak Tyson Fury v druhém střetu Deontaye Wildera převálcoval, třetí bitva zbytečná. Co na to říkáte vy?

„Nemyslím si to. První zápas skončil nerozhodně, druhý opravdu jednoznačně pro Furyho, ale bylo vidět, že Wilder nebyl úplně připravený. On se pak vymlouval na všechny možné blbosti, ale skutečnost ví jen on sám. A teď se to rozlouskne, jestli má opravdu Fury takovou nadvládu, nebo se to zase otočí na druhou stranu. V každém případě čtvrtý duel by mohl být jen v případě, že by Wilder Furyho vyloženě spráskal. To si myslím, že budou mít i ve smlouvě, že kdyby Američan vyhrál, tak může být ještě jeden souboj.“

Okolo výsledku prvního duelu bylo tehdy dost rušno. Mnozí tvrdili, že zápas Američan neprohrál jenom proto, že se souboj odehrál ve Státech.

„Fury se cítil ukřivděně. Já si ale pamatuji ty knockdowny, kdy se válel po zemi, to bylo hezký a bylo vidět, že je to držák. Vždy vstal a doboxoval. Druhý zápas byl ale ze strany Wildera úplně o ničem. Jestli to bude zase takhle… Wilderovi půjde tentokrát skutečně o všechno, kdyby znovu prohrál, bylo by jasné, že na to nemá. Furyho případná prohra tolik nezasáhne.“

Komu byste tedy přál vítězství?

„Přiznám se, že Wilderovi.“

Proč?

„Protože se mi Furyho pojetí boxu nelíbí. Je obrovský, jak už jsem říkal, držák, využívá výšky a váhy. Je prostě mazanej, o tom žádná. Skutečně chytrý boxer, ale to, jak boxuje, se mi nelíbí. On neboxuje jako klasická těžká váha, ale zatím to vždy fungovalo. Takže proč to nedělat… Je to, jako když boxoval Vladimir Kličko, taky se mi to nelíbilo, ale fungovalo to. Pak přišel Anthony Joshua a tu funkčnost prostě zarazil. Jsem na ten zápas fakt zvědavý.“

A jak jako boxera hodnotíte Wildera? Taky nemá úplně klasický a jasný styl.

„Ten se spoléhá hlavně na pumelici, na bomby. Některé knockouty, co rozdával, byly skoro až faulový. A jednalo se fakt jen o hrubou sílu. Žádný technik to není, ale bomby má. Proti Furymu to nevyšlo, tak uvidíme, co změní. Každopádně si myslím, že by bylo dobře, kdyby se to zase trochu zamíchalo. Když už se něco takového stalo v zápase Joshuy s Oleksandrem Usykem, tak by bylo fajn, kdyby k tomu došlo i v tomto případě.“

V těžké váze je teď opravdu rušno, což třeba v dobách vlády Vladimira Klička nebylo.

„Je to teď trochu v rozpacích, prohru Joshuy moc nikdo nečekal. Po tomto víkendu budeme zase o něco moudřejší v tom, co se v divizi bude dít dál. Ale rozhodně je to zajímavější než za časů Klička, to určitě. Když šel boxovat on, tak měl proti sobě takového soupeře, že se na devadesát procent vědělo, že opět vyhraje. Prostě to nebylo ono. Teď je to mnohem vyrovnanější a neví se, kdo zvítězí. Někdo je třeba favoritem, ale určitě ne takovým, že by měl kurz 1,1 na vítězství a na prohru 50. Současná těžká váha je tak rozhodně atraktivnější, zvedla se.“

Což je důležité, protože nejtěžší divize byla vždy hlavním poutačem boxu pro širokou veřejnost.

„To jo, už proto, že tam jsou velký chlapi a padají tam víc knockouty. Těžká váha byla vždycky nejvíc sledovaná, jenže to platilo za dob Mika Tysona, Lennoxe Lewise… V současnosti nejsou nejlépe placenými boxery těžkotonážníci. Nejvíc donedávna vydělával Floyd Mayweather, který měl necelých sedmdesát kilo, teď Canelo Alvarez, který nastupuje do pětasedmdesáti a za zápas vydělá skoro dvacetkrát tolik, co těžké váhy. Ale čím to je, nevím.“

Ještě se vrátím k tématu prvního střetu Furyho a Wildera, kdy se tvrdilo, že měl vyhrát Brit, ale skončilo to remízou kvůli místu konání. Tohle se v boxu děje celkem často, že?

„Je to tak, ten kdo platí, tak už vede. (pousměje se) Ale třeba v Anglii si myslím, že to tak úplně není. Tam to jedou podle mě čistěji než jinde. Když se tedy bavíme o profi boxu. Třeba v amatérském to bylo vždy nejhorší v Polsku. Tam, když jste domácího nezabil, tak jste nevyhrál. (směje se) Fakt, tam když člověk vyhrával, tak byl nakonec rád, že urval remízu. Pokud člověk soupeře ztloukl jak psa, tak mu to třeba dali 2:1. Nicméně v profi to, myslím, jedou opravdu nejrovněji v Anglii, jinak je to asi všude podobné. Stáj, která vyhraje pořádání zápasu, tím, že nabídne nejvíc peněz, pak samozřejmě chce, aby vyhrál jejich boxer. A pakliže to jen trochu jde, tak to prostě dotáhnou.“

Na bitvu Fury vs. Wilder se těšíte. Jak vlastně podobné zápasy prožíváte s ohledem na to, že jste sám boxoval a teď trénujete? Jsou to nervy?

„Když zápasí někdo, komu fandím, jsem normálně nervózní za něj a prožívám to. I třeba u televize uhýbám.“ (směje se)

Vážně?

„Jo, to ale dělá každý trenér, i když je třeba pod ringem. Vidíte, jak ten váš borec boxuje, a nevědomky mu takhle pomáháte, aniž si to uvědomujete. Vždy se pak přistihnu a říkám si, že se chovám jako dement.“

Vím, že už jste mnohokrát zmiňoval, že návrat do ringu vylučujete, ale když sledujete nějaký dobrý zápas, nesvrbí vás trochu prsty?

„Jo, když to sleduju, tak většinou nastane takových deset vteřin (rozesměje se) a pak si na to vzpomenu, uvědomím si to, a hned mě to přejde.“

Co si uvědomíte?

„Kolik to stojí úsilí a co vše se pro to musí udělat. Je to opravdu hrozná dřina.“